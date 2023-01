Este domingo se estrenó en HBO Max el tercer episodio de la serie "The Last Of Us", que tras el éxito obtenido a nivel mundial, tanto en críticas como con los fans, el drama original de HBO ha sido renovado para una segunda temporada.

La serie de los co-creadores Craig Mazin (ganador de un Emmy por "Chernobyl", de HBO) y Neil Druckmann (creador y guionista de la galardonada franquicia de videojuegos "The Last of Us" y co-presidente de Naughty Dog) marca el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max superando los lanzamientos de los primeros episodios de "La Casa Del Dragón" y de "Euphoria" (temporada dos) en sus primeras 24 horas en la plataforma en Latinoamérica.

Y ayer de nuevo se refrendó el éxito de la serie con el tercer episodio donde los actores Murray Bartlett y Nick Offerman (Frank y Bill) interpretan a una pareja homosexual que viven su amor en mitad de la desolación que vive el mundo tras la llegada de un hongo que transforma a las personas en una especie de zombies.

Aunque el público esperaba ver muertes y balazos (que sí los hubo), la producción entregó una linda historia de amor que a todos les rompió el corazón, si bien a más de uno le molestó que dos hombres gay protagonizarán este episodio, los demás usuarios de redes sociales agradecieron que en una serie de suspenso y acción se dé paso a momentos emotivos como éste.

"The Last of Us" también ha sido un suceso en redes sociales a nivel mundial, los dos primeros episodios han sido tendencia mundial en Twitter durante su estreno. Hasta la fecha, los teasers y trailers de la primera temporada han acumulado más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

"Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fenomenal reparto y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de "The Last of Us"", dijo Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de programación de HBO y responsable de series dramáticas y películas de HBO. "Después de estrenar esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar a ver a este equipo superarse de nuevo con la segunda".

"Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas", dijo Neil Druckmann, Productor Ejecutivo. "¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!".

"Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más con las millones de personas que nos han acompañado en este viaje", dijo Craig Mazin, Productor Ejecutivo. "La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme en esta historia de nuevo".

¿De qué va la serie?

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

MF