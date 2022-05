Corona Capital Guadalajara 2022: Avanza montaje y logística para la doble jornada musical

Con el 60 por ciento del montaje listo, el Corona Capital Guadalajara alista cada detalle para la doble jornada musical que este próximo fin de semana se vivirá en el Valle de la Arena VFG, en donde se espera que la tercera edición del festival en la metrópoli tapatía reciba a 30 mil asistentes por día en las 27 hectáreas dispuestas para el encuentro, que contará con pasto para mayor comodidad del público.

Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco y Carlos Azcoitia, responsable de la parte operativa del evento, explicaron que desde el pasado 15 de mayo comenzó la instalación de la infraestructura que contará con dos escenarios (A como principal y B) y una carpa-escenario, además de zonas de descanso y sombra, sanitarios y zonas para recargar la pulsera cashless con la que se podrá comprar alimentos y bebidas, por ejemplo.

Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco y Carlos Azcoitia, responsable de la parte operativa del evento, explicaron que desde el pasado 15 de mayo comenzó la instalación de la infraestructura. EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Previo a llegar a la zona general del Corona Capital, los asistentes tendrán que ingresar por la puerta 1 –cercana a la Arena VFG- para disfrutar también del lobby, en donde estarán los módulos y filtros para la revisión de boletos, recomendando a los asistentes, que podrán llegar desde las 14:00 horas, acudir con ropa cómoda, calzado de suela plana de preferencia y con la posibilidad de ingresar pequeños envases con protector solar y repelente de mosquitos.

Los asistentes tendrán que ingresar por la puerta 1 –cercana a la Arena VFG- para disfrutar también del lobby, en donde estarán los módulos y filtros para la revisión de boletos. EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Se estima que este jueves 19 de mayo se revelen los horarios y uso de escenario de las 40 bandas que se suman a la tercera edición del Corona Capital Guadalajara, además de recomendar utilizar la App del festival para conocer los horarios, recomendaciones y mapa general del evento, por ejemplo.

Carlos de la Torre indicó que con la logística y experiencia que se propone con el Corona Capital Guadalajara 2022, se analiza si el festival Tecate Coordenada, anunciado para los días viernes 7 y sábado 8 de octubre, también podría realizarse en el Valle VFG.

Hasta el momento, el Corona Capital Guadalajara tiene vendido el 85 por ciento de su boletaje y se estima que el viernes el montaje de todas las zonas y escenarios del festival esté concluido. Bandas como The Strokes, Kings of Leon, Blondie y The Hives, son las que lideran la cartelera musical.

Alientan uso de vías alternas

Con la intención de que los asistentes opten por utilizar las distintas vías y medios de traslado público, mediante taxis, servicios de plataforma y desde los tres derroteros (Central Vieja, la Central Nueva y en la estación Las Pintas) que el Corona Capital pone a disposición con su servicio Capital Shuttle (por 50 pesos por viaje redondo, ida y vuelta, con salidas cada 30 minutos), Carlos de la Torre indicó que aún se analiza con las autoridades la posibilidad de que el transporte público extienda su horario a fin de facilitar el regreso tras concluir el evento aproximadamente a las 2 de la mañana, tanto del sábado 21 y del domingo 22 de mayo.

El Corona Capital pone a disposición con su servicio Capital Shuttle (por 50 pesos por viaje redondo, ida y vuelta, con salidas cada 30 minutos). EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Los organizadores del Corona Capital Guadalajara recordaron que los asistentes que lleguen al Valle VFG en automóvil particular tendrán que hacer uso de los estacionamientos alternos al recinto, pues el estacionamiento habitual de la Arena VFG solo estará disponible exclusivamente para que los taxis y servicios de plataforma puedan dejar y recoger pasaje y para el servicio Capital Shuttle, por lo que se habilitará el estacionamiento ubicando frente al festival, así como el Trióvalo (autódromo) al que se ingresa por la carretera a Cajititlán, con costo de 200 pesos en ambos espacios.

En el caso del estacionamiento que estará frente al Corona Capital, los organizadores indicaron que se analiza la posibilidad de que el retorno vehicular cercano a la Arena VFG sea utilizado –durante la jornada musical- como vía-puente peatonal- si es que se logra el acuerdo con las autoridades, y de ser así, los automovilistas tendrán que hacer uso del retorno ubicado más adelante sobre la carretera Chapala, aunque puntualizaron que aún está por definirse.

Los organizadores indicaron que se analiza la posibilidad de que el retorno vehicular cercano a la Arena VFG sea utilizado –durante la jornada musical- como vía-puente peatonal. EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Para los automovilistas que hagan uso del Trióvalo, los asistentes podrán utilizar gratuitamente el servicio de traslado hasta las instalaciones del Valle VFG.

Numeralia

7 zonas de sombra

5 estaciones de free-water, es decir, agua natural gratuita (los asistentes podrán acudir con envases/botellas vacías)

400 lockers para uso de los asistentes (con costo de 400 pesos por los dos días del festival)

800 sanitarios

6 zonas de recarga cashless

50 pesos costará el servicio redondo de traslado Capital Shuttle, con tres derroteros: Central Vieja, la Central Nueva y en la estación Las Pintas.

500 elementos de seguridad estarán distribuidos por todo el festival.

MF