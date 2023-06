El día de ayer lunes de junio, los organizadores del Corona Capital 2023 lanzaron en sus redes sociales el cartel oficial del evento con todos los nombres de las bandas y artistas que llegarán este año.

Tuvieron que pasar varios días llenos de especulaciones y rumores sobre la lista completa de los invitados, misma que generó polémica y no fue del agrado de todos los fans, pues han pedido al Corona Capital que una de las bandas que estará presente en el festival no asista, pero ¿por qué razón?

Win Butler acusado por abuso sexual

Se trata de la banda musical Arcade Fire, que se encuentra en el ojo del huracán, pues su vocalista Win Butler está envuelto en temas delicados, ya que por quinta ocasión es acusado de abuso sexual y de tener un comportamiento inadecuado.

De acuerdo con la revista "Pitchfork", una mujer contó que fue victima de abuso sexual por parte del cantante en el año 2015.

En ese tiempo la mujer y el cantante comenzaron una relación sentimental la cual con el paso del tiempo comenzó a volverse “algo abusiva”, además de mencionar que había muchas cosas que el artista le obligaba hacer.

“Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”.

En total han sido cinco personas las que han cinco personas de entre 18 y 23 años, las que han denunciado a Win Butler, una de ellas no binaria, y que además han revelado que el vocalista de Arcade Fire les pedía fotos inapropiadas y asimismo enviarles fotos de él desnudo a pesar de que ellas no le pidieran este tipo de contenido.

Fans piden que Arcade Fire no asista al Corona Capital

Ante el anuncio de su llegada al Corona Capital 2023, varios fans se mostraron molestos y reclamaron al festival musical pidiendo que la banda no asista.

“Oye @CoronaCapital por qué quieres traer a un violador a México?”, “Mucho ‘romper el pacto’ hasta que salen los artistas favoritos. Ayer nadie se quejó de que Arcade Fire es headliner de Corona Capital... Con todo y un depredador sexual al frente”, "Me daría mucho gusto que se le armara un desmadre al Corona por traer a Arcade Fire de Headliner como si nada”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento el Corona Capital no se ha pronunciado al respecto sobre dicho tema.

