Aunque los headliners del Corona Capital provocaron reacciones mixtas en redes sociales, lo cierto es que muchos fans se dijeron ansiosos por la edición.

Al mismo tiempo, los organizadores compartieron un video del que será el escenario en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Y con ello, desataron numerosas expectativas para quienes disfrutan del festival.

El Corona Capital se llevará a cabo el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre. En cada día se presentarán diferentes agrupaciones, tal como se ha establecido desde ediciones anteriores:

INSTAGRAM @coronacapital

Viernes 17

Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and the Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Roosevelt, Sampa the Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra y Yard Act.

Sábado 18

Blur, The Black Keys, Thirty seconds to mars, Alice Ivy, Atarashi Gakko!, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black y Tessa Violet.

Domingo 19

The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Grace Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher's High Flying Birds, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad y Zhu.

La preventa del Corona Capital 2023 para clientes Citibanamex comenzará el 9 de junio a las 14:00 horas.

Mientras que la venta general se habilitará desde el 10 de junio en la taquilla del Palacio de los Deportes y a través de la plataforma Ticketmaster.

vll