Consuelo Duval te invita a desvelarte

Consuelo Duval está de plácemes con el estreno en Las Estrellas de “Julia vs Julia”, serie cómica con la que está de regreso cada martes en la pantalla de Televisa, acompañada de talentos como Priscila Faz y Ruy Senderos. Para el público, el mensaje de Duval es de diversión, comentó vía telefónica: “Estoy regresando a sus casas, me van a dar la oportunidad al prender la televisión. Estaré cerca de ellos, los haré reír, conocerán un nuevo personaje y la creación de un nuevo personaje al que van a querer mucho. Se van a dormir muy contentos, es una serie que va a dar mucho de qué hablar”.

Entre los motivos que hacen especial su vuelta a la pantalla, Consuelo se siente feliz de ser ella quien encabece el proyecto: “Significa el mundo entero para mí. Es la primera vez que encabezo un reparto, ya no soy ‘la compañera de…’”.

Duval comentó un poco sobre la trama de esta comedia, con sus toques de drama: “‘Julia’ empieza a perder todo. Cada capítulo es un intento por rescatar su lugar, por regresar a Televisa, con alguna ocurrencia suya para hundirse un poquito más. ‘Julia vs Julia’ es el personaje contra sí misma: a veces somos nosotros nuestros peores enemigos. Dice por allí una frase que si quieres ver al culpable de todos tus males y desgracias, te veas al espejo. Creo que sí: ‘Julia’ es su propia enemiga, es un trabajo también emocional y personal de su parte. Va a ser inspirador para varias mujeres, para quien sienta que está perdiendo todo, su familia. Lo que me encanta es que cada capítulo ella no pierde la esperanza, cada capítulo termina diciendo que todo va a estar bien”.

El guion de “Julia vs Julia” no escatima en mostrar la realidad detrás de cámaras: “Televisa tuvo el valor de enfrentar todas las situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia, y presentarlas con humor. Tuvo la audacia y la inteligencia de reírse de sí misma. Me pareció que puede ser un parteaguas importante. El público lo va a sentir. Ya no hablamos como en las telenovelas, sí decimos groserías. Hay que entender que el humor está cambiando, y que saber reírse de uno mismo es un acto de inteligencia. Me encanta todo esto, me encanta que Televisa haya sido mi cómplice, para reírme de mí, de mis berrinches”.

Adiós a las fórmulas

Los vientos de cambio corren a través de “Julia vs Julia”. La misma producción se realizó con otra dinámica, como lo comentó Consuelo: “Nos sacaron de la zona de confort: es decir, ningún capítulo se grabó en Televisa, más que como locación. No estaban los camarógrafos de la empresa, los maquillistas. Todo lo hizo una casa productora, precisamente para quitar este confort que da trabajar allí”.

Además de la coincidencia en el trabajo, el personaje de “Julia” y Consuelo Duval tienen algunas similitudes en su personalidad: “Que vive en su mundo fantástico, vive en un mundo alternativo cuando no le gusta la realidad: se autoengaña. A veces yo soy un poquito así, no quiero ver las cosas como son y las disfrazo. Seguramente es un mecanismo de defensa. Vive mucho en su mundo imaginario, y su contacto con la realidad es ‘Jaime’, su mánager, su asistente, su amigo”.

Con jóvenes talentos como la comediante y standupera Priscila Faz, Consuelo disfruta compartir créditos con nuevas generaciones: “Creo que con esta serie está la oportunidad de ver a nuevas generaciones, nuevos talentos. Me siento honrada de abrirles paso. Hay nuevas generaciones que van a ocupar mi lugar”.

La experiencia de grabar los capítulos de esta primera temporada “fue divertidísimo. Anhelaba que llegara el día siguiente para despertarme y seguir grabando con estos locos. Ruy Senderos es un actor muy intenso, pero muy, pero de veras a veces decía ‘¿dónde se apaga este chamaco?’. Una energía brutal, un carácter muy bonito. Priscila Faz con una capacidad de improvisación… La pasábamos divino”.

El contacto con los jóvenes ha generado un enriquecimiento mutuo: “Cada llamado, cada día, cada escena aprendía algo de ellos. Desde las redes sociales y el teléfono, hasta cursos de improvisación y de locura. Estas nuevas generaciones vienen verdaderamente recargadas, con un chip diferente en la cabeza. Honestidad, libertad. Me encanta”.

Apuesta por larga duración

En espera de confirmación, Consuelo Duval adelanta sus deseos para la serie. “Quisiera que ‘Julia vs. Julia’ tuviera dos, tres, hasta cinco temporadas. Que cada capítulo sea una oportunidad para compartir con más talento, ya sea de casa. El chiste es reírnos, pasarla bien, reírnos hasta de nosotros mismos”.