Consuelo Duval: La actriz mexicana festeja su cumpleaños lejos de México

Lejos de su país y en un momento de cambios es como Consuelo Duval ha llegado a los 54 años este martes.

La actriz y conductora compartió en sus redes sociales una fotografía donde se le ve alegre por celebrar su día, pero sin dejar de lado que por ahora no está en México sino en Argentina.

"No es fácil estar lejos de mi país y de mi gente", escribió.

Además apenas hace un par de días y a través de la cuenta de Instagram de Netas Divinas, se mostró un adelanto del programa de mañana en el que la actriz comparte que uno de sus propósitos para este nuevo año está en cambiar su forma de vida pues, considera, que se ha descuidado.

"Siento que el año que pasó me descuidé, me dejé, en todo, estaba en zona de confort, no comiendo sano, no haciendo ejercicio, que nunca lo he hecho, pero sí ya llegan los momentos de la vejez", compartió Consuelo.

"Hay cosas que digo: 'ay cabrón', te ves en el espejo y ves el cuellito".

Si bien sus compañeras del programa le señalaron que no está vieja y que, al contrario, se ve espectacular, Duval fue sincera: "Soy muy huevona para arreglarme… como que estoy sin cuidar un poquito mi imagen".

Amigos de Consuelo Duval mandan mensaje por su cumpleaños

A los festejos por su cumpleaños se han sumado amigos cercanos como el actor Eugenio Derbez quien tomó su propia red para enviarle un mensaje:

"Hoy es cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece que se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida… lo volvería a hacer. ¡Te adoro!", escribió Derbez, con quien compartió créditos a lo largo de las diferentes temporadas de "La familia P. Luche".

En esa misma red otras personalidades del medio como Yolanda Andrade le han expresado su cariño, en su caso señalando que "hasta el infinito y más allá te amo".

Su hija Paly publicó algunas historias lamentando que estén lejos, pero señalando que la celebra a diario.

Además, a través de diferentes fotos y videos la definió como su persona favorita, la mejor abuela del mundo, la bailarina más sensual y una gran compañera de compras, etc.

MF