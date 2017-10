Consienten a Verónica Castro en "La casa de las flores"

Intentar que Verónica Castro no espere tanto en el set y que se sienta cómoda, ha sido una de las tareas de Manolo Caro en la serie donde "La Chapis" es una de las protagonistas.

"Sería un mentiroso decir que no me ponía nervioso al ser un ícono de la televisión mexicana, latinoamericana, internacional, lleva años retirada o alejada de los escenarios, de los set, y entonces estás intentando no hacerla esperar, no regarla, que se sienta cómoda y creo que Verónica, ya lo dirá ella, la ha pasado tan bien, tan contenta, tan reinventada", señala el cineasta.

Ambos se encuentran grabando para la plataforma digital Netflix la producción "La casa de las flores", a la cual le quedan aún tres semanas de trabajo.

Cecilia Suárez y Ailinn Derbez forman parte del elenco de esta historia que inicia cuando la casa chica del patriarca pasa a ser parte de la familia, cuando la amante fallece.

Caro se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Morelia apoyando "Cuando los hijos regresan", donde actúa su amigo Erick Elías.