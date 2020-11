Conoce a los nominados y a qué hora serán los American Music Awards

Una noche electrizante se vivirá en los American Music Awards 2020, en donde no sólo Taylor Swift espera batir su propio récord al ganar una nominación más, sino que Jennifer Lopez, Bad Bunny, BTS y muchos más, ya están listos para deleitar a todos con su música.

Así como otras ceremonias de premiación, los AMAs se adaptan a la nueva normalidad, es por ello que, manteniendo los protocolos de sanidad y sin público, este domingo se realizarán desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California.

¿Quién conducirá los AMA's?

En esta ocasión el encargado de dirigir la ceremonia será la actriz Taraji P. Henson, quien comentó es su cuenta de Instagram que "será una noche absolutamente inolvidable".

Entre los que lideran en esta ocasión está The Weeknd y el rapero Roddy Ricch con ocho nominaciones cada uno, mientras que Megan Thee Stallion, obtuvo cinco nominaciones incluyendo Artista Nueva del Año y Colaboración del Año.

Mientras que Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga y los nominados por primera vez DaBaby y Doja Cat obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.

Taylor Swift quien tiene el récord de ser la artista que más premios ha ganado en los American Music Award con 29 triunfos, ahora espera llevarse el número 30; entre las cuatro categorías en donde está nominada, sobresale la de "Artista del año", que es la más importante de la noche.

La audiencia podrá disfrutar de la presentación en vivo de Katy Perry, quien después de casi siete años regresa a los AMAs con "Only Love", un tema incluido en su disco más reciente "Smile".

También se contará con las actuaciones de Jennifer López, Maluma, Bad Bunny, BTS, Dua Lipa, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Shawn Mendes, entre otros.

¿Dónde verlo?

La ceremonia de los American Music Awards 2020 se transmitirá a partir de las 19:15 horas en México, a través del canal de paga TNT, donde serán transmitidos en español y en el canal TNT Series, se podrán disfrutar en su idioma original.

Lista completa de nominados

Artista del año

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo artista del año

Lewis Capaldi

Gato doja

DaBaby

Lil bebe

Roddy Ricch

Semental Megan Thee

Colaboración del año

Cardi B con Megan Thee Stallion "WAP"

DaBaby con Roddy Ricch "Rockstar"

Dan + Shay con Justin Bieber "10,000 Hours"

Lady Gaga y Ariana Grande "Rain On Me"

Megan Thee Stallion con Beyoncé "Savage Remix"

Artista social favorito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video de música favorito:

Doja Cat "Dilo"

Future ft. Drake "La vida es buena"

Lady Gaga y Ariana Grande "Rain On Me"

"Rebeca" de Taylor Swift

The Weeknd "Luces cegadoras"

Artista Masculino Favorito (pop-rock)

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Favorita Favorito (pop-rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito (pop-rock)

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Albúm Favorito (pop-rock)

Harry Styles "Fine line"

Taylor Swift "folklore"

The Weeknd "After Hours"

Canción Favorita (pop-rock)

"Alguien a quien amabas" de Lewis Capaldi

"No empieces ahora" de Dua Lipa

"Círculos" de Post Malone

"La caja" de Roddy Ricch

"Luces cegadoras" de The Weeknd

Artista Masculino Favorito

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Favorita

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dúo o Grupo Favorito

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Viejo Dominio

Álbum Favorito

Luke Combs "Lo que ves es lo que obtienes"

Blake Shelton "Totalmente cargado: el país de Dios"

Morgan Wallen "Si me conociera"

Canción Favorita

Dan + Shay con Justin Bieber "10,000 Hours"

Maren Morris "Los huesos"

Blake Shelton (dúo con Gwen Stefani) "Nobody But You"

Artista Masculino Favorito (rap/hip-hop)

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch

Artista Favorita (rap/hip-hop)

Cardi B

Nicki Minaj

Semental Megan Thee

Álbum Favorita (rap/hip-hop)

Cardi B con Megan Thee Stallion "WAP"

DaBaby con Roddy Ricch "Rockstar"

Roddy Ricch "La caja"

Artista Masculino Favorito (soul/R&G)

Chris Brown

John Legend

El fin de semana

Artista Favorita (soul/R&G)

Jhene Aiko

Gato doja

Caminante de verano

Álbum Favorito (soul/R&G)

Doja Cat "Rosa fuerte"

Summer Walker "Over It"

The Weeknd "After Hours"

Canción Favorita (soul/R&G)

Chris Brown con Drake "No Guidance"

Summer Walker "Jugando juegos"

The Weeknd "Heartless"

Artista Masculino Favorito (Latino)

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Favorita (Latino)

Becky G

Karol G

Rosalía

Álbum Favorito (Latino)

Anuel AA "Emmanuel"

Bad Bunny "Las que no iban a salir"

Bad Bunny "YHLQMDLG"

Canción Favorita (Latina)

Bad Bunny "Vete"

Black Eyed Peas XJ Balvin "RITMO (Bad Boys For Life)"

KAROL G y Nicki Minaj "Tusa"

Artista Favorito Rock alternativo)

Billie Eilish

Tame Impala

Veintiún pilotos

Arista Favorito (adulto contemporáneo)

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle

KING & COUNTRY

Kanye West

Artista Favorito (música de baile electrónica)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Banda Sonora Favorita

Birds of Prey: el album

Congelado II

Trolls: gira mundial

GC