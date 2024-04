El próximo 27 de abril en punto de las 20:00 horas en el Teatro Galerías, The Wigs presentará el tributo a The Beatles llamado “All Together Now”. “¡Amigos de Guadalajara! Queremos celebrar con ustedes 20 años de carrera internacional y llegaremos al Teatro Galerías con el primer espectáculo en vivo en el que por primera vez y en una sola noche revivirás los éxitos más grandes de la legendaria banda The Beatles”, expresa el comunicado de prensa.

El público escuchará en vivo desde los primeros años de la banda británica hasta las canciones que consagraron las carreras como solistas de John, Paul, George y Ringo, “interpretados magistralmente por el mejor tributo a The Beatles en México: The Wigs! representantes de nuestro país en Liverpool, Inglaterra en 2014 y 2020”.

Ven a cantar y bailar al ritmo de estas melodías atemporales y experimenta la emoción de la música en vivo mientras se celebra el legado musical de The Beatles. Sin duda será una noche inolvidable de música. Boletos a la venta en línea https://all-together-now-tributo-a-the-beatles-con-the-wigs.boletia.com/ y en taquillas del Teatro Galerías.

MF