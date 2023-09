Gran energía, sensualidad y encanto derrochó el boricua Ricky Martin en su encuentro con los tapatíos ayer por la noche en el Estadio 3 de Marzo donde hizo un repaso de sus grandes éxitos, habiendo que el público tapatío no dejara de bailar y cantar, incluso le gritaban en repetidas ocasiones: "¡Que se encuere!".

El maestro Mario Santos fue quien llevó la batuta de la orquesta que acompañó a Ricky, pues el concepto del tour por México es bajo la atmósfera sinfónica. Dicho ensamble contó con talento nacional haciendo sinergia con la propia banda de Ricky.

La velada comenzó con hits como "Pégate", "Volverás" y "Gracias por pensar en mí". Todo estaba más que listo y dispuesto para vivir una gran noche. Cabe resaltar que como parte de este tour por el país, Guadalajara fue la única plaza donde el espectáculo se desarrolló en un estadio.

Otros éxitos que resonaron con gran fuerza fueron "La bomba" y "Con tu nombre". Pero también Martin hizo un espacio para rememorar uno de sus temas más emblemáticos que ahora tiene nueva vida luego de haberse lanzado hace más de 20 años.

"Esta próxima canción es muy importante para mí. Es mi más reciente sencillo, es una canción que lancé hace muchos años atrás y estamos reviviéndola", se trata de "Fuego de noche, nieve de día", ahora con Christian Nodal donde sobresalen acordes rancheros, "Nodal está llevando la música a otro nivel", expresó Ricky, para refrendar después, "esta canción es una joya".

El público siempre estuvo muy receptivo de la gran energía que le transmitió Ricky, con sus característicos pasos de baile y el gran carisma que lo representa. También sonaron otros temas como "Disparo al corazón", "Vuelo", "Eres el amor de mi vida", "Te extraño, te olvido, te amo", "Asignatura pendiente" y "Vuelve", otro de sus grandes clásicos, una balada romántica que se ha vuelto un himno generacional.

Pero también había que sacudir el cuerpo y Ricky no dudó en interpretar éxitos como "María", gritándole a la gente, "¡que se sienta el calor tapatío!". También sonó "La mordidita", "Livin' la vida loca" y "Vente pa'ca" que originalmente canta con Maluma. Pero otro clásico también tenía que estar en el repertorio, "La copa de la vida", así es que no hubo pretexto para no relajarse y dejarse llevar por la candela del astro boricua.

Algo que sí se esperaba de Ricky es que el show durara un poco más. A las 22:30 horas ya había culminado, solo hubo hora y media de espectáculo. Ricky cerró con los temas "Tal vez" y "Tu recuerdo". Finalizando también Ricky con un mensaje cálido para su público:

"Mucho amor, mucha paz, mucha unidad en los pueblos y mucha salud ante todo. Cuidémonos. Guadalajara, ustedes son combustible en mi vida". Ahora el tour se desarrollará en la ciudad de Monterrey.

CT