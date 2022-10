Este viernes 7 de octubre en punto de las 21:00 horas con el Auditorio Telmex como escenario, la banda mexicana Matute, ofrecerá un concierto cargado de energía y nostalgia a través del “Quinceañera World Tour”, gira con la que están celebrando tres lustros de carrera musical. Al respecto, Tana, la vocalista del conjunto, habla con EL INFORMADOR sobre lo que ha significado colocarse por tantos años en el gusto del público.

“Estamos contentos, venimos llegando de una gira muy emocionante por Estados Unidos donde de verdad no podemos creer lo que está pasando allá, son lugares a los que hemos ido por segunda y tercera vez y otros a los que fuimos por primera vez, con boletos agotados gracias a Dios. Y ahora muy emocionados de volver a Guadalajara con esta experiencia y este gran festejo de quince años al que le hemos puesto mucho amor”.

Sobre lo que el público de la Perla Tapatía puede esperar este 7 de octubre, Tana resalta: “Todo es nuevo, es un festejo de quince años, llevamos la nostalgia al límite y la tecnología también, la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que se logró tanto visual como musicalmente. Creo que sí valió la pena tantos meses de esfuerzo para hacer este espectáculo donde la gente se lo va a pasar increíble, son más de tres horas de bailar, cantar y brincar sin parar”.

Tana habla también de por qué considera que el público le es tan fiel a la banda por tantos años. “Todo tiene que ver, para nosotros hubiera sido muy fácil habernos quedado con el primer show de puros éxitos que sabíamos que funcionaba, pero no, tratamos de estarnos reinventando todo el tiempo. Sí, la tecnología y los visuales son importantes, cada cosa que hablamos en el show también es importante, pero también la energía de nosotros seis no se puede disimular por lo bien que nos llevamos y lo mucho que nos queremos. La gente se da cuenta que nos la estamos pasando increíble y no les queda más que entregarse a la experiencia”.

Sobre el recuento de lo que han sido estos tres lustros de carrera y las nuevas metas que están por llegar, resalta Tana que todo este tiempo vivido ha sido una bendición. “Obviamente ha sido tiempo de mucho trabajo y de no parar, pero es una bendición rodearte de la gente indicada en el momento indicado, nosotros seis en particular, después de quince años, seguimos enfocados por ver hacia el mismo lado, que luego eso es bien complicado, porque siempre decimos que el peor enemigo de las bandas son sus integrantes, porque es difícil coincidir en sueños, en metas, en tiempos y en trabajo, pero la verdad es que yo me siento afortunada de compartir mi camino con ellos cinco y con quienes se han sumado durante estos años”.

Lo que viene para la banda

A finales de año Matute lanzará un álbum triple que contiene dos CD y un DVD que compila su hazaña sonora desde la Arena Ciudad de México con el “Quinceañera World Tour”, a la par de que se preparan para conquistar nuevos países y generar nuevas experiencias, discos y colaboraciones.

“La verdad es que ya hemos tenido programa de televisión y de radio, ya hemos hecho disco de Navidad y experiencias en vivo; Estados Unidos nos ha abierto las puertas de una manera increíble, ya fuimos a Guatemala y El Salvador, ahora vamos a Costa Rica y a Colombia, lugares a los que vamos por primera vez y esto nos tiene emocionados, apenas empezamos, hay Matute para rato”, remata Tana.



Agenda

Disfrutar de su show en vivo

“Quinceañera World Tour”, en el Auditorio Telmex. Viernes 7 de octubre a las 21:00 horas. Boletos de 380 a 2 mil 600 pesos .



CT