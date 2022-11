Después de una pausa de dos años a propósito de la crisis sanitaria por Covid-19, finalmente se volvió a desarrollar el festival musical electrónico más importante en Guadalajara, Dreamfields México, el cual en el primer día de su edición 2022, este sábado, en el Valle del Estadio Akron, convocó a un público ávido de pasarla bien; mañana domingo se desarrolla la segunda jornada.

Las actividades de Dreamfields comenzaron desde temprano, a las 13:00 horas ya estaba listo el talento para calentar los motores de la fiesta electrónica. Sin embargo, fue hasta cerca de las 17:00 horas que comenzó a congregarse el público para disfrutar de propuestas eclécticas y enérgicas de un destacado cartel.

Un evento como este se presta para que las personas se disfracen o luzcan sus mejores looks y así se pudo ver a chicas atractivas con atuendos sugerentes y otros personajes como una "Blancanieves" bigotona, por ejemplo. Las parejas y grupos de amigos disfrutaron de una tarde nublada, pues afortunadamente el Sol se ocultó y aunque en varios puntos de la ciudad hubo lluvias dispersas, en Dreamfields apareció una llovizna poco después de las 20:00 horas.

Talento emergente

Entre los músicos que se presentaron en Dreamfields, destacó la presencia de dos tapatíos con los que EL INFORMADOR pudo conversar. Es el caso de Efren Valdivia, quien fue de los primeros en tocar en el festival, justo a las 13:00 horas en el "Main Stage". Efrén tuvo la oportunidad de hacer un pieza para ser utilizada por Dreamfields en esta edición, "el track es muy armónico y muy épico, justo como para este festival", Efren la está rompiendo en grande y está forjando su carrera en la electrónica a paso firme.

Efren Valdivia. EL INFORMADOR/ A. Navarro

El otro es Diego Cardo de 20 años, el DJ más joven de todo el evento, él se presentó en el escenario "Red Bull" en punto de las 23:00 horas. Y adelantó que está próximo a lanzar su EP, "What Were Started", los géneros en los que se desarrolla son el progressive house y dance music. "Este es mi primer evento grande, llego gracias a un concurso, pero también por un montón de trabajo que he hecho com mi proyecto", dijo. Este concurso llamado "Dream Promisse", contó que convocó a ocho mil personas de toda América Latina y él ganó logrando participar en este evento. Por si fuera poco, Diego es compositor e incorpora en sus piezas los sonidos del piano y la guitarra.

Diego Cardo. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Música que invade los sentidos

Dreamfields para su edición del sábado contó con cuatro escenarios, además del "Main Stage" y "Redbull", también estuvieron a disposición del talento el "Ants" y el "Armada" donde el público iba y venía de acuerdo a sus gustos y aficiones. En "Ants" destacó la destreza de Francisco Allendes y en "Armada" la de Matt Guy, pero en el "Main Stage" desde las 18:00 horas la fiesta no paró con las presentaciones de Illenium y Above and Beyond.

Después, en punto de las 21:00 horas ahí mismo en el "Main Stage", comenzó el "Dream Show" donde un gran juego de luces robóticas introducían al público a un gran momento lleno de parafernalia con fuegos artificiales y mucha música donde incluso se escuchó "El Rey" de Vicente Fernández con su imagen proyectada en el escenario.

Los escenarios llenos de vida es una de las características principales del evento. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Este momento épico dio paso a uno de los momentos cumbre de la velada, pues hizo acto de aparición Deadmau5, quien llenó de energía a los presentes con sus mezclas ofreciendo momentos icónicos llenos de beats que animaban a los asistentes a mover el cuerpo sin reservas. La noche es joven, continuaba el festival con propuestas como las de Charlotte De Witte, Camelphat y Brennan Heart.

CT