Una de las voces románticas y contemporáneas del pop internacional es la de Pablo Alborán, quien este martes lluvioso se presentó en concierto en el Auditorio Telmex como parte de su tour "La Cu4rta Hoja 2023". El músico, compositor y cantante malagueño robó los suspiros de siete mil personas reunidas con sus canciones cargadas de amor y añoranza.

La velada comenzó poco después de las 21:00 horas. Pablo lució pulcro vestido a blanco y negro, arropado por un escenario minimalista con una pantalla de gran formato al centro que a través de sus visuales daba un toque bohemio y sofisticado.

Pablo, como buen músico, tocó sus instrumentos en sinergia con su banda. Los primeros temas que interpretó fueron "Carretera y manta", "No vaya a ser" y "Tabu".

"Gracias por el cariño Guadalajara, gracias a la gente que ha viajado (para estar aquí). Y gracias por la paciencia con esta lluvia que nos llegó a todos. Haré todo lo posible por que olvidemos nuestros problemas", dijo el español, quien prometió una noche mágica y así sucedió.

Otros temas que también entonó fueron "Voraces", "Tu refugio" y "Si hubieras querido", pero cuando sonaron los acordes de "Saturno", el público se le entregó de manera total, celebrando con él uno de sus éxitos más importantes.

Luego llegó el momento acústico de la velada. "Con la siguiente canción es como si viajara en el tiempo, 13 años atrás", recordó Pablo. "Gracias por apoyar la música romántica, que los sentimos y las emociones no se pierdan nunca", expresó y luego dio paso a "Solamente tú", "Perdóname" y "Que siempre sea verano". Pero con "El traje", dio paso al baile, dejándose ver muy seductor. Sin embargo, otro momento emotivo fue "Dónde está el amor", melodía que la audiencia coreó de principio a fin, "Que viva el amor en todas sus formas", remató Pablo tras finalizar el tema.

Con "Pasos de cero", el público soltó el cuerpo y acompañó a Pablo en un performance cálido y divertido. Otras canciones que también se escucharon fueron "Ave de paso", "Viaje a ningún lado" y "Miedo".

"La siguiente canción habla de ese momento en el que te das cuenta de las cosquillas en el estómago. Ese momento en el que dices... 'por fin lo puedo sentir, te conozco y me reconozco, tú me has hecho mejor'...", expresó Pablo para entonar "Por fin", pero previamente, una pareja de nombre Carla y Braulio, le hizo llegar un papel con la petición de que revelara en vivo el sexo de su bebé. Así que Pablo les dijo que estaban esperando a un niño, y les externó que habría que saber después cómo lo llamarán, a lo que la gente le gritó que Pablo, como él mismo.

También el músico recordó que este martes era el Día de la salud mental y que a veces es importante hacer una pausa y tomarse todo con calma, disfrutar de la música, el cine o las series, sin prisas. Así que cantó "Inciso", un tema que según compartió, recientemente escribió.

Otras canciones que el público esperaba que Pablo cantará, fueron "Llueve sobre mojado", "Amigos" y "La fiesta", entre otras.

