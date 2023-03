La banda británica de indie rock, Franz Ferdinand, se presentó con gran éxito en el Guanamor Teatro Studio la noche del miércoles, donde convocó a dos mil 600 personas, sin duda un gran lleno donde incluso varios se quedaron con ganas de entrar, pues no consiguieron entradas y estaban buscando la manera de ser parte de la energetizante velada.

Como buenos europeos, el show comenzó en punto de las 21:00 horas, adentro ya estaba un público ávido de escuchar a los integrantes. Mientras todo comenzaba había amigos y parejas disfrutando de la noche con cerveza en mano, pues se anticipaba un espectáculo con mucha dosis de rock. Apenas salió a escena Alex Kapranos y la audiencia le aplaudió su presencia.

La noche comenzó con temas como "No you girls", "Matinee" y "Curious". Previamente, Alex saludó a su público en español. "Qué tal Guadalajara, es maravillosos estar aquí en México". Y es que la banda británica también se presentará en Monterrey, en el festival Tecate Pal Norte este viernes 31 de marzo.

El más reciente álbum de Franz Ferdinand es “Hits To The Head”, lanzado el 11 de marzo del 2022, hace ya un año, este material se publicó también como parte de su celebración por dos décadas de éxitos. Es una placa que reúne sus hits, pero también un par de temas inéditos.

Otros de los temas que la banda puso en marcha durante la noche del miércoles fueron "Walk a way", "Horizon" y "Do you want to", canción con el que especialmente el público estalló de jubilo, bailando y coreando la pieza de principio a fin, si bien la noche estaba fresca en el inmueble de Zapopan, al interior el calor humano estaba a tope, esto era el claro ejemplo que la gente estaba entregada a la banda, una audiencia de entre 30 y 40 años que ha crecido con la música de Franz Ferdinand, agrupación formada en Glasgow, Escocia, en 2001.

"Se oyen genial, Guadalajara", decía Alex al público al verlos tan entregados cantando los temas más emblemáticos de la alineación. Además, cada que tenía oportunidad se acercaba al público en un nivel más elevado del escenario, lo que provocaba la euforia de los presentes. El escenario aunque minimalistas, por los espacios del propio inmueble, lucía muy bien, con buena iluminación y sonido. Al fondo de éste había una pantalla y otras dos a los costados.

Otro momento clave de la noche fue cuando resonó "Take me out", el público celebró esta gran canción de la banda británica. Al cierre de esta edición el concierto continuaba con un alto nivel de energía donde la audiencia estaba a la espera de escuchar canciones como "Darts of pleasure", "Love Illumination" y "This Fire".

