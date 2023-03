La banda británica The 1975 se presentó la noche de este miércoles 29 de marzo en la Arena VFG, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un día antes de su concierto en el Palacio de los Deportes, de la CDMX. Este show en solitario de la agrupación forma parte de la serie que conforma su gira “At Their Very Best”, con la que –además de la república mexicana– recorrerán varios países del mundo.

Así, el grupo conformado por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel tuvo su última presentación en noviembre pasado, cuando subió al escenario del Corona Capital; con todo, se espera asimismo que el sábado 1 de abril formen parte de la alineación de bandas para el festival de música Tecate Pa’l Norte.

Música para encantar

En esta ocasión, para su concierto en solitario, todo indica que la base serán los temas que se incluyen en su quinto álbum de estudio titulado “Being Funny in a Foreign Language” (2022), su más reciente producción en una trayectoria que cuenta una década.

Como es habitual, el flujo de personas para acceder a la plancha central y los asientos fue lento, gradual; las pruebas de luces, audio y pantallas -dispuestas en orden convencional, dos verticales en extremos y la gigante al centro- emocionaban a la concurrencia, hasta el banderazo tronante con que dio inicio la fiesta musical, precedida por la natural rechifla tras un pequeño retraso.

Las cámaras siguieron desde camerinos a Healy, que llegó al spotlight del escenario para fumar y beber (un tinto de marca indetectable), para luego iniciar a tambor batiente en medio de la gritería general.

Eso sí, no se pueden regatear a la banda las cualidades histriónicas de su front man, la eficacia de sus músicos y el dinamismo con que toman el escenario, no pierden tiempo y la conexión con el público es directa y potente; después de cinco temas, enervaron a la audiencia con interpretaciones interactivas y dejando que cantarán con ellos los espectadores (que brindaron estupenda y sonora respuesta con "Oh Caroline" y su éxito "I'm in love with you").

Modos de conquistar

The 1975 ha dado en la Perla tapatía un show completo; un juego de luces en formato sencillo pero que jugó emotivamente con las canciones, un set list que dosificó cada pieza en virtud de equilibrar ritmos (a veces románticos y otras con la estridencia melódica del buen pop) y un sonido impecable, todo en juego para seducir y conquistar a los miles de fanáticos que se dieron cita en la Arena VFG.

Matty Healy require mención aparte: su capacidad de contactar a su audiencia, impresiona; sabe hacer uso de los instrumentos a su alcance, no sólo su guitarra sino las cámaras y pantallas, con una habilidad gestual enorme y una voz que administra como nadie. Quizá radique ahí la calidad de este rock edulcorado pero de calidad indiscutible.

No dudó el cantante en calificar de "divertido" este concierto ("y el mejor que hemos dado en meses"), y se dieron el lujo de insertar frases de canciones ajenas (los Backstreet Boys, por ejemplo) y el vino mudó en una pequeña ánfora de bolsillo, para brindar con la gente. Éxitos como "Somebody else", "I'm not leaving if its not with you" o "If You’re Too Shy (Let Me Know)” hicieron la noche para los asistentes, el espectáculo fue continuo y la calidad acústica, genial. La banda británica sabe hacer su trabajo y cada alarido de sus fans pareció premiar -con creces- su calidad y talento interpretativo.

MF