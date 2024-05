El próximo miércoles 8 de mayo en The Basement (Av. México 3065), el músico francés Ryder The Eagle, visitará por primera vez Guadalajara para presentar en concierto su más reciente álbum “Autotango”. Ryder transportará al público a su universo musical donde el amor, la nostalgia y la ternura radical son los principales protagonistas de sus canciones.

Además, no estará sólo en escena, le acompañarán el proyecto local Lemat y la selector predilecta de Tijuana, Ivy Satana. A propósito, EL INFORMADOR conversó con el artista, quien tiene varios años radicando en la Ciudad de México, adelanta que este tour previamente comenzó en Cuernavaca, Pachuca y la Ciudad de México, ahora la travesía comenzará en Tijuana, luego Ensenada, Monterrey, luego llegará a Guadalajara y después a Ciudad Juárez.

“Estos son los primeros conciertos de mi nuevo disco y por eso es que van a ser distintos a los que ofrecí el año pasado. Pues ahora este álbum tiene muchas cuerdas y por eso voy a tocar con una violinista en el escenario”. Sobre lo que el público verá en escena, refiere Ryder que este proyecto discográfico es muy personal y muy íntimo. “Por eso pienso que el show (en Guadalajara) será muy intimista, hay mucha energía, será muy intenso, pero al mismo tiempo será muy suave y muy romántico, será una mezcla de los dos extremos”.

En cuanto al álbum, resalta que este es el tercero en su carrera musical y que en el sencillo que le da nombre a la placa habla sobre México, “porque yo me mudé a la CDMX hace como tres o cuatro años y desde que lo hice, cambió mucho mi vida. Este país es muy simbólico para mí justo en esa temporada, es por eso que todo esto necesitaba ponerlo en una canción donde estoy tratando de conocerme mejor y por eso es que también el segundo verso de la canción es en español también”, fue la primera vez que escribió en este idioma para un tema.

Uno de los conceptos que acompañan a Ryder es “este chico canta canciones tristes”, el cual se imprimió en playeras, resalta que en su vida cotidiana es más alegre, sin embargo, creativamente, las letras y sus sonidos son muy íntimos. “Yo estoy haciendo la música que sale naturalmente de mi corazón y la conclusión es que se escucha triste, pero no es algo que yo estoy tratando de hacer, es algo que yo soy, por eso es que me da risa esto y también por eso estas playeras que dicen ‘Este chico canta canciones tristes’. Es raro y es chistoso, porque si me conoces en la vida real, no soy muy triste, siempre estoy bromeando, por eso es raro que esté escribiendo canciones tristes todo el tiempo”.

Creativamente y personalmente, la música para él es el lugar donde puede redimir todas las cosas que lo ponen triste, “por eso es que hago estas canciones para que no me ponga triste el resto de mi vida, son un poco como terapia”.

En cuanto a los sonidos que desarrolla, resalta Ryder que le gustan los que se escuchan cinematográficos.

“Me gustan mucho los sonidos de los 80 con los sintetizadores y las cajas de ritmo, porque pienso que como mis letras son muy personales y crudas, necesito algo más así para que sea menos humana la música”, es decir; que busca un balance entre lo personal y lo musical.

“Por eso es que me encanta la balanza que hay entre esto. Y me gusta también mezclar lo digital con instrumentos de cuerdas que son más orgánicos, me gusta tener los dos extremos para transmitir un poco más mi corazón y mi vida”, finaliza.

Después de la gira por México, Ryder se irá a Europa de gira con 50 fechas, luego, en septiembre viajará a Estados Unidos y en octubre irá a Australia, aproximadamente serán seis meses de gira.

CT