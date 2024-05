Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 27 al 31 de mayo

Aries

La carta del As de Oros trae consigo suerte, fortaleza y cambio positivo. Es momento de controlar los pensamientos negativos, los impulsos y aprender a callar cuando sea necesario. Visualiza tu éxito y confía en tu fuerza interior. Esta semana, especialmente el martes, estará llena de reuniones laborales y energías revueltas en el trabajo. A pesar de las personas que no te quieren por brillar demasiado, no les des poder sobre ti.

Recibirás un dinero extra inesperado que te permitirá hacer pagos importantes. Se recomienda hacer ejercicio, dieta y revisar tu salud física para sentirte recuperado de cualquier enfermedad.

Tus números mágicos son el 04 y 30, con tres golpes de suerte. Prender una veladora roja o verde el primero de junio y cortarte el cabello pueden estimular la buena suerte. El color amarillo y rojo te dará un poder extra esta semana.

Evita discusiones innecesarias y recuerda que el que se enoja, pierde. Los signos que te darán fuerza son Capricornio, Leo y Libra, especialmente en negocios, relaciones amorosas y crecimiento personal.

Este es el momento de acrecentar tu patrimonio invirtiendo en ti mismo. Cambiar de look, comprar ropa y no juntarte con personas tóxicas te beneficiará. Esta semana habrá un despertar nuevo y conciencia elevada para ti. Recibirás ofertas de crecimiento y es probable que te busque un amor del pasado, pero es mejor dejarlo atrás.

Podrías recibir un regalo inesperado, como una mascota, y estarás preparando un viaje para julio-agosto. Sal a caminar para absorber los rayos del sol y quemar las energías negativas. Una llamada telefónica, un contrato nuevo o un dinero inesperado podría llegar a través de un mensaje o tratado de compra o venta.

La carta del Cuatro de Espadas indica un momento de descanso y reflexión antes de tomar decisiones importantes. Recuerda que eres un líder en todas las áreas de tu vida y es importante volver a estudiar y desarrollarte más en todas las formas posibles.

Tauro

La carta del Loco indica una semana para definir tus metas y buscar tu felicidad. Es momento de madurar y cuidar tu salud, tanto física como mental, especialmente problemas de circulación. Tu mejor día será el jueves, con una semana intensa de trabajo, estudios y compromisos personales. Administra tu tiempo sabiamente y evita pensamientos negativos.

Tu jefe podría ofrecerte un cargo mayor o podrías recibir una oferta de otra empresa; confía en tus capacidades.

Tus números mágicos son el 12 y el 25, y los colores auspiciosos son blanco y naranja. Espera recibir dinero, pagar deudas y estabilizar tu economía esta semana. Sé cautivador, pero mantente alerta con relaciones complicadas.

Leo, Virgo y Capricornio serán compatibles contigo esta semana, brindándote estabilidad y amor verdadero. Si estás buscando compromiso o estabilidad, este es el momento, pero recuerda mantener tu espacio y tiempo. Tus esfuerzos pasados darán frutos esta semana, especialmente en el ámbito económico.

Evita el estrés y las peleas innecesarias. Esta semana, podrías brindar apoyo a un ser querido enfermo, tanto moral como económicamente. Se avecinan reuniones laborales, fiestas y eventos sociales, incluyendo la posibilidad de ser invitado a un congreso o diplomado.

La carta de las Copas sugiere estabilidad en el hogar y la posibilidad de remodelar o comprar muebles. El día primero de junio, corta tu cabello, prende una veladora verde o blanca, pide lo que necesitas y estrena algo nuevo para atraer el triunfo durante todo el mes de junio.

Géminis

La carta del Carruaje te indica que es tu momento de suerte y crecimiento. Sigue adelante sin detenerte, especialmente en tu cumpleaños, una combinación perfecta para empezar a crecer aún más. Prepárate para recibir regalos inesperados y organizar un viaje para reinventarte.

Cuida de no caer en chismes, malos comentarios o intrigas, y mantente alejado de energías negativas, como brujerías. El día primero de junio, enciende una vela verde o amarilla, corta tu cabello y hazte baños de flores para cortar esas energías negativas.

Tus números mágicos son el 03 y 14, y tus colores de la suerte son el naranja y el amarillo. Sé creativo y considera emprender un negocio en moda, comida, ropa o zapatos, ya que se avecinan cambios positivos y estabilidad económica.

Evita pensar en problemas del pasado o celos infundados. Recuerda que los celos son inherentes a Géminis, pero no te dejes consumir por ellos. Prepárate para nuevos amores compatibles, como Acuario, Libra y Sagitario, que te brindarán estabilidad y crecimiento.

No te limites y busca alcanzar la abundancia, la casa propia y los viajes que deseas. Además, las cartas sugieren que cualquier trámite legal que tengas se resolverá a tu favor y que es hora de soltar los celos y rencores del pasado.

Es momento de avanzar y rodearte de personas que te hagan crecer y sonreír. Celebra tu cumpleaños y aprovecha la semana llena de abundancia y estabilidad. Continúa creciendo y haciendo ejercicio.

Cáncer

La carta de la Estrella te recuerda que sigas brillando y mantengas tu estabilidad económica y conocimiento en el trabajo y la escuela. Eres brillante, Cancer, pero a veces los problemas familiares o de pareja pueden afectarte. Aprende a priorizarte y buscar tu felicidad constantemente. Cambia tus objetivos y no te quedes en situaciones que no te satisfacen.

Tu mejor día será el viernes, una semana llena de trabajo y proyectos nuevos. Recuerda tomar vitaminas, caminar y conectarte con tu ángel de la guardia o con Dios. Tus números mágicos son el 09 y 33, y tus colores de la suerte son el rojo y el blanco. El primero de junio, enciende una vela roja o verde, córtate el cabello y estrena algo de ropa para atraer la estabilidad.

Busca un trabajo extra si sientes que no te pagan lo que mereces y cambia de casa si es necesario para mover las energías. En el amor, los signos compatibles para ti son Libra, Escorpio y Piscis, que te ofrecerán equilibrio y felicidad. No te metas en problemas ajenos y recuerda que cada uno debe resolver sus propios problemas.

Las cartas también indican que un deseo será cumplido casi inmediatamente para ti esta semana. Además, la carta del cinco de oros y cuatro de oros sugiere dinero en abundancia y estabilidad económica, ya sea a través del pago de una deuda o una sorpresa económica.

Leo

La carta del Mago te insta a pedir lo que necesitas, ya que se te concederá. Esta semana será de logros y éxitos, donde podrás recibir el dinero que te deben, pagar deudas, sanar enojos y resolver problemas del pasado, como asuntos de herencia, familiares o de divorcio. Es un momento para concentrarte, especialmente debido a exámenes universitarios y pruebas laborales, así como cierres de mes o proyectos nuevos.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos son el 05 y el 22, con el color verde y rojo como tus colores de la suerte. Se prudente al hablar y no te involucres en problemas ajenos. Además, es importante sanar las heridas del pasado y cuidar de ti mismo/a. Considera hacer ejercicio, tratamientos estéticos o comprar ropa para sentirte bien contigo mismo/a.

No prestes dinero ni te involucres en problemas que no son tuyos. Concéntrate en tu propósito y en lo que te hace feliz. Los signos compatibles para ti son Sagitario, Acuario y Aries, que pueden ofrecerte estabilidad en el amor y la vida. Controla tus vicios y mantén una mente fuerte y positiva.

Las cartas también muestran la carta de los Dos de Bastos, que representa estabilidad económica, crecimiento y viajes en puerta. Sin embargo, también advierten sobre la carta de los Dos de Espadas, que sugiere que te alejes de personas que buscan conflictos contigo, ya que pueden estar motivadas por la envidia o los celos. Es mejor tener unos pocos amigos verdaderos que muchos que solo drenen tu energía.

Virgo

La carta del As de Bastos indica poder, determinación y crecimiento. Es un momento para avanzar y desarrollarte económicamente, dejando atrás los problemas del pasado y las ideas que no te pertenecen. Es importante que controles lo que te rodea, incluyendo tus pertenencias, tus impulsos y tu mente, ya que a veces puede jugar malas pasadas.

Tu mejor día será el viernes, con dos golpes de suerte representados por los números 01 y 02, y los colores de la suerte serán el azul y el verde. Esta semana te esperan nuevas emociones y oportunidades para conocer a personas importantes que te ayudarán en tu camino. Además, es un buen momento para volver a estudiar, cuidar tu salud y llenarte de energías positivas, como cambiando el entorno de tu hogar.

En cuanto al amor, se predice que un amor verdadero llegará a tu vida, posiblemente de los signos de Escorpio, Capricornio o Tauro, lo que puede llevar a un compromiso o una mayor estabilidad amorosa en los próximos días. Es importante que mires hacia tu interior, identifiques lo que te hace feliz y te deshagas de pensamientos negativos que puedan obstaculizar tu felicidad.

En el aspecto laboral y financiero, la carta de los Cuatro de Bastos indica estabilidad, pero debes cuidarte de problemas como migrañas, depresiones o angustias, que pueden ser tu punto débil en esta etapa. También se vislumbra la posibilidad de un negocio o cambio de trabajo, incluso la oportunidad de mudarte a otro lugar. Esta semana, conmemorando tu cumpleaños, habrá muchos festejos familiares y posiblemente se hablará de una cirugía médica o dental, la cual se prevé que saldrá bien.

Libra

La carta del Emperador te señala como fuerte, dinámico e inteligente. Es momento de no permitir que los demás abusen de ti y de ser más selectivo con las personas a las que confías. Debes empezar a imponer tu carácter fuerte y a tener claridad sobre tus objetivos y lo que te hace feliz. Evita prestar dinero y ayudar en exceso a los demás, siendo un poco más egoísta y pensando en ti mismo. Esta semana es crucial para seguir ahorrando y pagando deudas.

Debes cuidarte de problemas como mareos, depresión y estrés excesivo, controlando tus pensamientos y creando un entorno positivo en tu hogar, como con plantas y una pecera.

El lunes será tu mejor día, con tres golpes de suerte representados por los números 11 y 35, y los colores azul fuerte y verde como tus aliados. Además, es recomendable realizar rituales como cortarse el cabello y prender una veladora el día primero para atraer la ayuda espiritual necesaria.

Es posible que una pareja del pasado te busque para pedirte dinero, pero debes negarte si no te conviene. También te esperan oportunidades laborales importantes y amores compatibles con los signos de Sagitario, Acuario y Géminis, que pueden brindarte estabilidad y crecimiento. Se prevé una estabilidad económica y crecimiento en todos los aspectos.

La carta de la Magia de la Tierra te sugiere conectarte con la naturaleza, ya sea yendo al campo o a la playa, para encontrar esa estabilidad y crecimiento que necesitas. También se recomienda estudiar leyes, comunicación o diseño de imagen, ya que puede traerte éxito y dinero. Esta semana será apasionada y llena de amor constantemente, con oportunidades de ganar dinero extra, pero debes estar atento a posibles problemas de fraude o errores en tus cuentas bancarias.

Escorpión

La carta de la Rueda de la Fortuna te indica que es momento de estar en la cima, de moverte, de crecer y de pedir lo que deseas porque se te dará. No te conformes con lo que tienes, Escorpio, es momento de concentrarte en tus metas para este año 2024 y en lo que necesitas para ser feliz y crecer económicamente.

Tu mejor día será el jueves, con los números mágicos 18 y 29, y los colores naranja y verde como tus aliados. Realiza rituales como prender una veladora y estrenar algo en esos colores, cortarte el cabello y arreglar la casa para mover todas las energías y pagar deudas.

Es fundamental que mantengas tu mente enfocada en situaciones positivas y cuides tus palabras, evitando compartir tus planes con otros. Recuerda que siempre habrá problemas en la pareja, pero lo importante es saber cómo solucionarlos o, si es necesario, separarte y comenzar de nuevo.

Los signos de Aries, Cáncer y Piscis estarán cerca de ti para brindarte estabilidad amorosa y un verdadero sentido a tu vida. No te pierdas en la nada, Escorpio, es momento de darle sentido a tu vida y sonreír.

Esta semana te esperan eventos importantes como bodas, bautizos y cumpleaños, así como un reconocimiento laboral inesperado y el pago de una deuda que dabas por perdida. La carta tres de bastos indica la llegada de un regalo sorpresa o un amor verdadero, mientras que la carta seis de bastos te insta a alejar los pensamientos negativos, los vicios y las situaciones que no puedes soportar.

Recuerda que este es tu momento para ser feliz, crecer y salir adelante en todos los aspectos de tu vida. ¡No dudes en avanzar y buscar tu felicidad, Escorpio!

Sagitario

La carta del Ermitaño te recuerda que siempre encontrarás la solución y serás un líder para los demás. Eres la luz que muchos necesitan y tienes una posición económica envidiable. Es momento de dejar de complacer a los demás, Sagitario, y empezar a pensar en ti mismo. Es fundamental enfocarte en la escuela y en tu crecimiento personal.

Tu mejor día será el miércoles, una semana de reuniones laborales y preparativos para eventos familiares o de baile. Tus números mágicos son el 07 y 16, y tus colores son el verde y el rojo. Se avecinan amores nuevos y compatibles, así que considera volver a estudiar algo relacionado con el arte, la comunicación, el diseño o el cambio de imagen.

Toma decisiones importantes sobre si quedarte o irte, ya sea en pareja, en el trabajo o incluso en tu país. Es momento de ver hacia dónde va tu vida y tomar decisiones para avanzar.

Los signos de Piscis, Aries y Leo se acercarán a ti, brindándote más compatibilidad, amor verdadero y estabilidad. Recuerda cuidar tu alimentación y evitar caer en excesos, ya que la gula puede ser tu punto débil, especialmente en momentos de estrés.

Es tiempo de sanar el espíritu, el corazón y el alma, aprender a perdonar, olvidar y dejar en el pasado lo que ya no sirve. Construye nuevas cosas desde cero. Esta semana será de reuniones y fiestas, así que cuida tu consumo de alcohol, tabaco y drogas.

La carta tres de copas indica celebraciones y la carta siete de oros sugiere que recibirás el pago de una deuda pendiente, así que administra bien tus recursos y considera invertir en un negocio propio para seguir creciendo económicamente.

Capricornio

La carta de la Justicia indica que esta semana la justicia kármica estará de tu lado. Todo lo que hayas sembrado en el pasado dará frutos positivos en estos días. Tu mejor día será el martes, con intensas actividades laborales, reuniones y proyectos nuevos, tanto en el trabajo como en la escuela. Es momento de triunfar y alcanzar hitos importantes en tu vida.

Recuerda que estás destinado a ser exitoso, Capricornio, así que no te sabotees a ti mismo y aleja a las personas tóxicas que solo buscan quitarte energía. Diferencia quién te quiere realmente bien de quién no. Esta semana será de logros, como pagar la colegiatura, tarjetas de crédito y quizás planificar un próximo viaje.

Tus números mágicos son el 08 y el 24, y tus colores son el azul y el verde. Se recomienda que cuides tu cabello y tu piel, te protejas del sol y hagas ejercicio. Aprende a respirar y controlar tus impulsos, estás madurando y necesitas saber hacia dónde vas.

Muchos amores compatibles se acercarán a ti, especialmente de los signos Aries, Tauro y Cáncer, con buenas intenciones y amor verdadero. Para los capricornianos en pareja, puede haber un divorcio en puerta o conflictos fuertes, así que trata de controlar los enojos y rencores.

Pide un deseo esta semana, se cumplirá casi de inmediato. Comunica con tu yo interior y espiritual, y no te ahogues en problemas laborales, escolares o personales. Todo tiene solución y te ayudará a ser una mejor persona.

Es posible que surja un cambio de casa o de coche, así que considéralo. Cuida de no caer en el mal carácter, los impulsos y los enojos, ya que el que se enoja pierde. Protégete de chismes, intrigas y personas envidiosas, y sé más discreto respecto a tus planes. Brillas demasiado y eso puede despertar la envidia de los demás, así que mantente firme y protege tu luz.

Acuario

La carta de Los Amantes indica que finalmente será una semana para encontrar a esa persona ideal. También será una semana propicia para tener relaciones públicas o políticas, lo que te ayudará a crecer. En estos días lograrás muchos objetivos y sentirás tranquilidad en tu espíritu, alma y mente.

Recibirás el dinero que te debían y podrás arreglar tu casa. Es posible que decidas vivir solo o sola, lo que representa un paso importante en tu madurez y crecimiento personal. Será una semana de mucho trabajo, especialmente para Acuario, que enfrentará exámenes. Es crucial pensar hacia dónde vas y qué quieres para ser feliz.

Tu mejor día será el lunes, con los números mágicos 15 y 26, y los colores rojo y verde. Se te insta a una transformación positiva, purificar tu cuerpo, alma y mente. Es momento de tomar agua, hacer ejercicio y dormir adecuadamente.

Debes cuidarte de dolores de espalda baja, riñones y problemas de líquidos. Los signos compatibles para ti son Tauro, Géminis y Libra. Acuario es un comunicador apasionado y entregado, pero no es infiel, solo coqueto. A la pareja se le respeta, se le admira y se le ama, pero si le tienes miedo, ya no sirve.

Es hora de recuperar el tiempo perdido, lograr metas importantes, quitar las ataduras que te detienen y tener una conciencia clara y creciente para ser feliz. En las cartas aparecen la Estabilidad Económica y el Crecimiento con el Siete de Copas, pero también la necesidad de desconfiar de todos con el Cinco de Bastos. Abre bien los ojos, chequea tus cuentas bancarias y cierra lo que debas cerrar.

Piscis

La carta del Juicio indica que esta semana será de resolver situaciones pendientes y prepararte para un próximo viaje. Además, será un periodo de logros y objetivos alcanzados. Es esencial mantener la calma y evitar el enojo o la desesperación, ya que estás llamando la atención en el trabajo, la escuela y entre tus amistades. Te están reconociendo y considerando para mejores oportunidades laborales, reconocimientos y para conquistar ese amor que tanto deseas.

Se te aconseja cambiar tu celular y buscar actividades que te ayuden a crecer, como estudiar un idioma, dar clases, o aprender sobre metafísica, ángeles o yoga. En cuanto a asuntos pendientes, es momento de arreglar papeles de pasaporte, títulos, multas, y cualquier otro documento que tengas pendiente. Es hora de soltar el pasado y avanzar.

Tu mejor día será el martes, con los números mágicos 06 y 21, y los colores rojo y verde, que te darán fuerza y vitalidad. Fortalece tu espíritu y llénate de positivismo. Practica el karma rápido, realizando buenas acciones que te hagan sentir bien y te impulsen a crecer. Sé perseverante y confía en ti mismo, aunque desconfíes de los demás.

En el ámbito amoroso, ten cuidado con las parejas o personas que no te hacen feliz. Es momento de tomar decisiones difíciles para avanzar. Evita los vicios como el alcohol, el cigarro y los excesos alimenticios nocturnos. Busca la estabilidad y el crecimiento en relaciones con signos como Piscis, Cáncer y Libra.

Considera invertir en bienes raíces, pagar deudas y cuidar tu salud física y emocional. Mantente alerta ante personas envidiosas y confía en tu intuición. Esta semana también será de celebración familiar y de cuidado personal. Recuerda pedir lo que necesitas a la divinidad, que tus deseos serán cumplidos casi de inmediato.

 

Con información de Mhoni Vidente

