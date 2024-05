Tal como lo había prometido, Eugenio Derbez respondió a las críticas en redes sociales a las 17:30 horas de esta tarde. Después de publicar un video en el que instaba a los jóvenes mexicanos a votar, el actor y comediante utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve comunicado de prensa.

En el comunicado, explicó que debido a los ataques y amenazas recibidos en los últimos días, se veía obligado a reaccionar y tomar medidas, aunque aún no se conocían los detalles.

Hace unos minutos, Derbez volvió a usar las redes sociales para pedir respeto y unidad a los mexicanos en este momento crucial para el país.

"Este mensaje es para todos mis compatriotas, para los que piensan como y yo y los que no; porque está bien pensar diferente, lo que no está bien es atacar, dividir porque alguien no piensa igual que tú", dijo al inicio.

Aunque comenzó con una actitud seria y un semblante preocupado, abogando por la unidad del país en un momento tan crucial para todos, la conversación dio un giro completo minutos más tarde. Derbez reveló que, en realidad, no hablaría de ningún tema político, sino de la final de la Liga MX que se jugará esta noche en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y América.

Fiel a su sentido del humor, Derbez desabotonó la camisa de mezclilla que llevaba puesta para revelar que debajo de esta portaba la playera de la llamada "Máquina cementera", club del que es aficionado.

"Hoy, domingo 26 de mayo, el Cruz Azul va a ser campeón, la máquina nos va a regalar otra época. Por favor muchachos no la vayan a cruzazulear", agregó.

Sobre las acciones que tomaría ante las críticas, dejó claro que solo se refería al tiempo que el video estaría disponible en su cuenta, pues una vez que empezara el partido lo eliminaría para evitar que los "ánimos se caldearan".

"Ya los conozco y como voy a ver el partido en un lugar público no quiero que empiecen con burlas. Si eres americanista, chingón, no me agredas por irle al Cruz Azul y que gane el mejor", agregó.

Así quienes pensaron que el actor hablaría de los ataques por pedir a los mexicanos que salieran a votar quedaron "trolleados", algo que festejaron sus seguidores.

"Pensé que diría otra cosa, eres grande Eugenio", "Genio", "Yo sabía que Eugenio no podía ser serio", "Eres un chingón", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

En lo que sí fue serio fue en la petición, para ambas aficiones, de tener un partido limpio y sin agresiones que lamentar; ya que solo se trata de un juego.

MF