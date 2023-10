Las Fiestas de Octubre arrancaron con gran éxito desde el pasado viernes 29 de septiembre y la oferta, en lo que a sus conciertos se refiere, abarca un abanico de opciones para todos los gustos.

Además, tanto el Auditorio Benito Juárez como el Palenque son dos espacios equipados con tecnología de vanguardia y comodidades para que el público viva una experiencia de entretenimiento inigualable.

Y para los fans del pop, esta noche, en punto de las 21:00 horas, llegará al Benito Juárez la agrupación OV7, donde interpretará éxitos como: “Love Colada” y “Calendario de amor”.

Cabe señalar que la banda recientemente anunció que el 14 de diciembre se llevará a cabo la última presentación de la gira con la que celebraron 30 años de trayectoria; el evento será en la Arena CDMX.

Al respecto, Mariana Ochoa aseguró que la agrupación, tras dicha presentación, hará una pausa indefinida: “No queremos decir que nos vamos para siempre, pero no tenemos planes para después, vamos a tomar cada quien su camino”.

La cantante y empresaria señaló que la gira se extendió más de lo que pensaban, pues originalmente sólo iban a realizar 30 conciertos en México y 12 en Estados Unidos.

También indicó que los integrantes de OV7 están viviendo momentos de tristeza, pues tienen los sentimientos encontrados: “Han sido 30 años juntos. La única pausa realmente grande fue en el 2003 cuando nos separamos, que fueron siete años, pero después en 2010 nos juntamos y no nos habíamos bajado del escenario, excepto por la pandemia”.

Cabe señalar que aunque ya no realizarán más conciertos juntos, aún tienen pendiente el lanzamiento de su bioserie. Al respecto, Mariana indicó a EL INFORMADOR que el desarrollo de la misma va lento. “La verdad nos hubiera gustado que ésta fuera casi casi a la par de la gira, estamos un poquito en manos de la plataforma y de los escritores. Ahora sí que estamos un poco como el público, esperando igual que ustedes, pero bueno, yo creo que es una historia muy linda que vale la pena contar, y el día que se cuente, estemos o no de gira, va a valer la pena”.

En ese sentido, Ari Borovoy, quien es el que ha aún no ha autorizado aparecer en dicho proyecto, comparte: “Como siempre lo digo, yo no estoy enterado de absolutamente nada, sé que Óscar (Schwebel) es uno de los que escribe la bioserie, pero a mí no me ha platicado nada, no sé si a los demás. Y a mí no me ha contactado nadie en el último año y medio que fue la última vez que platiqué con el productor y a partir de ahí no he sabido mucho más, todos los demás ya firmaron”.

Cartelera de las Fiestas de Octubre de la semana

Auditorio Benito Juárez

Hoy, OV7: Butacas general: gratis; Palcos, mil 800 pesos; VIP, mil 800 pesos; Preferente, mil 300 pesos y Plata, 800 pesos.

Butacas general: gratis; Palcos, mil 800 pesos; VIP, mil 800 pesos; Preferente, mil 300 pesos y Plata, 800 pesos. 4 de octubre, Black Eyed Peas, La Vida Mía, Alex Hoyer: Butacas general, gratis; Palcos dos mil 800 pesos; VIP dos mil 800 pesos; Preferente, dos mil 200 pesos y Plata, mil 600 pesos.

Butacas general, gratis; Palcos dos mil 800 pesos; VIP dos mil 800 pesos; Preferente, dos mil 200 pesos y Plata, mil 600 pesos. 5 de octubre, Diana Buendía, Vero González, La Voz del Sur: Butacas general, Gratis; Palcos, 600 pesos; VIP 600 pesos; Preferente, 400 pesos y Plata 250 pesos.

Butacas general, Gratis; Palcos, 600 pesos; VIP 600 pesos; Preferente, 400 pesos y Plata 250 pesos. 6 de octubre, El Tri, UMO: Butacas general, gratis; Palcos, mil pesos; VIP, mil pesos; Preferente, 750 pesos y Plata, 500 pesos.

Butacas general, gratis; Palcos, mil pesos; VIP, mil pesos; Preferente, 750 pesos y Plata, 500 pesos. 7 de octubre, Chuy Lizárraga: Butacas general, gratis; Palcos mil 800 pesos; VIP, mil 800 pesos; Preferente, mil 300 pesos y Plata, 800 pesos.

Butacas general, gratis; Palcos mil 800 pesos; VIP, mil 800 pesos; Preferente, mil 300 pesos y Plata, 800 pesos. 8 de octubre, La Casa de Muñecas de Gabby: Butacas general, gratis; Palcos, 250 pesos; VIP, 250 pesos; Preferente, 200 pesos y Plata, 150 pesos.

Palenque

5 de octubre: Gabito Ballesteros (Boletos Disponibles).

Gabito Ballesteros (Boletos Disponibles). 6 de octubre: Carlos Rivera (Boletos Disponibles).

Carlos Rivera (Boletos Disponibles). 7 de octubre: Edith Márquez (Boletos Disponibles).

Edith Márquez (Boletos Disponibles). 8 de octubre: Tucanes de Tijuana (Boletos Disponibles).

CT