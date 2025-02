Ubicado en el corazón de Guadalajara, el Teatro Diana conmemora mañana su vigésimo aniversario como uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad. Desde su reapertura en 2005, este espacio ha albergado una amplia variedad de espectáculos, consolidándose como un referente tanto nacional como internacional en el mundo de las artes escénicas.

Con una historia que se remonta a 1965, cuando abrió sus puertas como el Cine Diana, este icónico inmueble fue testigo de una época dorada para el cine en Guadalajara. Sin embargo, tras su cierre en 1995, permaneció en pausa hasta que la Universidad de Guadalajara (UdeG) decidió recuperar el espacio y transformarlo en un teatro de primer nivel. Desde entonces, ha sido escenario de legendarias presentaciones, como la de Luciano Pavarotti y producciones internacionales como “Lord of the Dance” de Michael Flatley.

Hoy, bajo la dirección de Karla Zapata, el Teatro Diana sigue evolucionando, adaptándose a las nuevas necesidades del público y enfrentando desafíos en un panorama donde la oferta de recintos culturales en la ciudad continúa creciendo.

En entrevista con EL INFORMADOR, la directora comparte su visión sobre el legado del teatro y los festejos que marcarán sus dos décadas de existencia.

Cuando Karla Zapata asumió la dirección del Teatro Diana en 2018, no imaginaba que pronto enfrentaría uno de los desafíos más grandes para cualquier recinto cultural: la pandemia.

“Este año, en julio, estaré cumpliendo seis años en la gestión del teatro. Ha sido un gran compromiso, con una gran alegría y con un gran reto que fue la pandemia”, recuerda. “De entrada, es complicado llegar a un espacio con una historia caminada, una historia exitosa. Rescatar la actividad después de una pausa obligada fue un gran reto, pero logramos mantener el interés del público y de los promotores”.

Para la directora, el Teatro Diana se distingue no sólo por la calidad de los espectáculos que presenta, sino también por la cercanía y calidez que ofrece al público. “Es un espacio emblemático, uno de los primeros en traer espectáculos de cultura y entretenimiento que antes no llegaban a Guadalajara. Además, tiene un tamaño ideal: no es un foro masivo de 10 o 15 mil personas, sino un espacio acogedor donde el público vive una experiencia más íntima”.

Más allá de la programación, el recinto también contribuye a la dinámica social y económica del centro de la ciudad.

“Venir al Teatro Diana es una experiencia en sí misma. La gente aprovecha para comer una torta ahogada, tomar un helado, caminar por el centro. Es un punto de encuentro cultural y social”.

Grandes espectáculos

A lo largo de su historia, el Teatro Diana ha recibido a artistas y espectáculos de talla mundial. En su escenario han brillado figuras como: Anna Netrebko, Goran Bregovic, Hugh Laurie, Noel Gallagher, Garbage, Kaiser Chiefs, Andrés Calamaro y Lila Downs. También ha sido sede de eventos emblemáticos como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro.

Gracias a su acústica y diseño, ha albergado importantes producciones de la UdeG, como la ópera “Santa Anna”, la zarzuela “Luisa Fernanda” y la ópera rock “Dr. Frankenstein”.

A 20 años de su reapertura, el Teatro Diana sigue siendo un referente cultural en Guadalajara, un espacio donde convergen tradición e innovación. Con nuevos proyectos en puerta y una visión clara de crecimiento, su legado promete seguir escribiéndose en los años por venir.

La llegada de nuevos espacios

Con el crecimiento de la oferta cultural en la ciudad y la apertura de nuevos venues, la competencia se vuelve un factor clave para el futuro del Teatro Diana. Sin embargo, para Karla Zapata, la llegada de más recintos es una oportunidad y no una amenaza.

“Los que ganan son los espectadores, porque ahora hay más lugares adecuados para disfrutar del arte y el entretenimiento. La diversidad es increíble”, afirma.

Aun así, considera que la ciudad necesita descentralizar sus espacios culturales. “Sería increíble que los nuevos foros no estuvieran concentrados en una sola zona, sino distribuidos en diferentes partes de la ciudad. En grandes urbes, el público se desplaza a distintas áreas según el tipo de espectáculo”.

Lejos de preocuparse por la competencia, Zapata la ve como un incentivo para seguir mejorando. “Nos obliga a ponernos las pilas, a cuidar al público, a los promotores y a los artistas. La competencia es sana y bienvenida”.

Un espacio para el talento emergente

Uno de los proyectos que más entusiasman a Karla Zapata es el crecimiento del Estudio Diana, un foro alterno dentro del teatro que ha ganado relevancia en los últimos años.

“Es algo que me da mucha satisfacción. El Estudio Diana ha existido desde la reapertura del teatro, pero en los últimos dos años ha cobrado un nuevo impulso. Se ha convertido en un referente para artistas locales y emergentes, ofreciendo un espacio con calidez y equipamiento profesional”, explica.

Como parte de las celebraciones del 20 aniversario, el Estudio Diana lanzará “Sesiones Estudio Diana”, una serie de conciertos grabados en vivo que serán transmitidos de manera gratuita a partir de junio y julio de este año. “Queremos que más personas descubran a estos artistas y que ellos tengan una ventana para darse a conocer”, señala la directora.

Además, este año el Estudio Diana recibirá de nuevo al “Festín de los Muñecos”, un festival de teatro de títeres que se ha convertido en un favorito del público. “Es un espacio que sigue evolucionando y nos emociona mucho lo que viene para él”.

Eventos especiales y galas musicales

Para celebrar dos décadas de historia, el Teatro Diana ha preparado una serie de eventos especiales, incluyendo dos galas musicales.

“La primera será el 29 de marzo a las 20:30 horas con la Orquesta de la Universidad de Guadalajara y un pianista invitado, con un programa de Beethoven y Franz Schubert. Es la primera vez que la orquesta se presenta en el Teatro Diana”, adelanta Zapata.

La segunda gala, considerada el evento principal del aniversario, se realizará en noviembre. “Queríamos que fuera en la fecha exacta del festejo, pero por temas de logística del artista tuvimos que moverla. Pronto compartiremos más detalles”.

Además, regresará uno de los espectáculos más icónicos del recinto: “Slava’s SnowShow”, una producción que ha encontrado en el Teatro Diana su hogar en México. “Este espectáculo es uno de los consentidos del público y no podía faltar en la celebración”.

A lo largo del año, el teatro también llevará a cabo dinámicas especiales con su audiencia. “Queremos festejar con el público que nos ha acompañado en estos 20 años. Regalaremos artículos conmemorativos como fotografías, tazas, playeras e imágenes en gran formato”.

Agéndalo

20 de febrero, Kings Of Convenience.

7 de marzo, El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev.

13 de marzo, Él Mató a un Policía Motorizado.

21 de marzo, Los Bunkers.

23 de marzo, Los Ángeles Negros.

07 de marzo, Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

02 de mayo, Pink Floyd Sinfónico,

03 de mayo, Los Claxons.

11 de mayo, The Wallows.

28 de mayo, Tarja y Marko Hietala “Living the dream Together”.

4 y 5 de junio, “Slava’s SnowShow”.

22 de junio, Sonora Santanera.

