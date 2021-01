Comparten memes de The Weeknd tras publicar nuevo video

Este martes The Weeknd lanzó su nuevo video "Save your tears" que es parte del álbum "After Hours", sin embargo usuarios reaccionaron al material donde el cantante aparece con cambios en su rostro.

En el video se puede ver el rostro bastante “desfigurado” por posibles cirugías, pero sólo fue parte de la caracterización.

El nombre de The Weeknd se hizo tendencia y cientos de usuarios compartieron memes que incluso lo compararon con el personaje de Bob Esponja, Calamardo.

Otros fans también publicaron su versión del video, y relacionaron su cambio con los videos anteriores.

Todos sabemos que The Weeknd se inspiro en calamardo guapo para el video de Save Your Tears�� pic.twitter.com/VAv7GgHc9Y — Judith (@jotade_judith) January 5, 2021

¿Mi teoría? Las vendas que The Weeknd usó en los AMAS era porque su personaje estaba haciéndose las cirugías para Save Your Tears �� pic.twitter.com/fXASgM75Xl — El Andy ������ (@B4UTIST4_) January 5, 2021

The Weeknd completó su transformación pic.twitter.com/7SqP3apa2D — Carlos (@carlosjaquex) January 5, 2021

El Psicólogo: The Weeknd Kardashian no existe.



The Weeknd Kardashian: pic.twitter.com/VWclyjIosZ — Odette Mendoza (@Odettemmf) January 5, 2021

Remix “Blinding Lights”

En diciembre pasado, Rosalía y The Weeknd lanzaron una colaboración que se traían entre manos: un remix de “Blinding Lights”, la canción más escuchada de este 2020 en Spotify en EU, con más de mil 500 millones de reproducciones.

“Blinding Lights” batió récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, en la que estuvo 42 semanas en el top 10, 33 de ellas en los cinco primeros puestos, dos marcas que no había registrado otro tema en los 62 años de historia del listado.

La popularidad de The Weeknd es tal que en febrero de 2021 tomará el testigo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo musical del Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en Estados Unidos.

Aún así, y a pesar de arrasar en otros premios como los MTV Video Music Awards y los American Music Awards, The Weeknd no obtuvo ninguna nominación a los Grammy.

jb