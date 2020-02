Comienza la filmación de "Hijo de familia"

El director jalisciense Rafa Lara regresa a la ciudad para filmar su largometraje “Hijo de familia”, una comedia que busca resaltar un lado humano y universal. La producción tuvo ayer su claquetazo inicial, con Ianis Guerrero como protagonista de la historia. El guion retrata un conflicto entre las diferentes generaciones, con énfasis en el personaje principal que no deja la casa familiar pese a tener más de treinta años, una situación cada vez constante en México y en el mundo.

El apego, desapego, los miedos y el mundo en el que vivimos son algunos de los temas que toca “Hijo de familia”: “A partir de allí creo que aspiramos a hacer una película entrañable, de comedia, pero al mismo tiempo profunda”, comentó el director en entrevista.

Además de Ianis Guerrero en la película actuarán: Alicia Jaziz, Carmen Beato, Dagoberto Gama, Constanza Andrade, Martha Morales, Antonio Monroy, Javier Díaz Dueñas, Paulino Partida Oswaldo Zárate, Julio Casado y Karém Momo, talento local y nacional (al igual que la producción).

El cineasta Rafael Lara filmará en Guadalajara, ciudad en la que no ha trabajado desde su egreso del ITESO en 1996. Por ello la fotografía brindará también una mirada a la metrópoli: “Pretende ser un homenaje a mi tierra, es la primera vez en mi carrera que puedo filmar una película en Guadalajara. Será un homenaje visual, fílmico, sonoro, musical, a la cultura, a la belleza, a la música. Creo que el público verá una película disfrutable”.

El Hospicio Cabañas, Avenida Chapultepec, la Minerva, el Teatro Degollado y las afueras con Chapala están entre los espacios que se verán en la cinta. La filmación se hará en seis semanas, con el plan de estrenarla en 2021.

El presupuesto de la cinta es de 800 mil dólares, con un aporte del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). Lara comentó que el costo es modesto, pero se compensa el tema económico con creatividad artística. Óscar Ramírez, el productor, vino a vivir a Guadalajara, una de las razones por las que se filmará aquí. Para Rafa, hacer cine fuera de la capital del país “es complicado. No había podido no por falta de ganas, si no por las condiciones. México está muy centralizado en la Ciudad de México. También había una cuestión de conservadurismo, que poco a poco se ha ido quitando. Tiene que ver con muchas cosas, hacer industria. Creo que ha avanzado, muy lento, pero sí ha avanzado. Ahora contamos con gran número de talento delante y detrás de cámaras que son de Guadalajara”, compartió.

Por su parte, el actor Ianis Guerrero platicó sobre lo que le llamó la atención de esta historia: “Lo que me pareció muy bien es que la anécdota es universal. Gente que a pesar de tantos años en casa de sus papás siguen viviendo allí, aunque tengan situaciones económicas que les podrían permitir vivir solos, pero no quieren. Hay una relación de codependencia con la mamá, que no quiere dejar de ser la mamá de Bobby, del niño aunque ya es un adulto, sigue siendo su hijo, su bebé”.

Además del conflicto generacional está el tema de la gentrificación: “La película trata de esta visión de querer destruir todo para construir cosas nuevas, de no fijarse en las consecuencias al destruir el tejido social, los lugares de contención. Habla también de eso, de ponerse en el lugar del otro y no nada más ver desde un punto de vista. Es entender la ciudad como un concepto global y como convivencia social”, agregó.

Del director, Ianis comentó que el trabajo previsto por Lara hace que la historia sea muy humana, “muy emotiva, muy accesible a todo mundo. Rafa quiere que sus historias viajen, que todo mundo las entienda, las disfrute y se rían. Eso es muy generoso como contador de historias”, finalizó.

JL