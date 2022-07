Comic-Con 2022: "Los Vengadores" volverán en 2025

Una de las franquicias cinematográficas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM por sus siglas en inglés) es la de “Los Vengadores” (“The Avengers”), y tras su última aparición en la gran pantalla con “Endgame” (2019), el estudio ha decidido que es momento de desempolvar su éxito no con una, sino con dos secuelas.

En el marco de la Comi-Con de San Diego, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció que las Fases 5 y 6 de las películas de Marvel concluirán con dos largometrajes de “Los Vengadores”: “Avengers: The Kang Dinasty” a estrenarse el 2 de mayo de 2025 y “Avengers: Secret Wars”, el 7 de noviembre de ese mismo año.

Claro que el camino para llegar a ellas y el elenco de personajes que habrá de integrar al equipo todavía tardará en darse a conocer, pues el UCM apenas está entrando en su Fase 5.

Previo al estreno de la nueva saga de “Los Vengadores” se presentará “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (17 de febrero de 2023), “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” (5 de mayo de 2023), “The Marvels” (28 de julio de 2023), “Blade” (3 de noviembre de 2023), “Captain America: New World Order” (3 de mayo de 2024), “Thunderbolts” (26 de julio de 2024) y “Los 4 Fantásticos” llegarán el 8 de noviembre de 2024.

Todo esto sin contar las series de Marvel que se irán presentando en la plataforma de Disney+. Las fechas pueden varias e incluso agregarse algunas sorpresas.