Colegas lamentan asesinato de vocalista de “Cuisillos”

Después del asesinato de Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuisillos, el gremio del regional mexicano comentó la noticia, durante los premios Bandamax.

Esto fue lo que nos dijeron algunos cantantes:

Julión Álvarez:

"Es muy lamentable, son situaciones feas, para cualquier ser humano, sólo Dios sabe cuándo, a quién y cómo. La mayor de las bendiciones, fuerza y luz a la familia en este momento. Tenemos 10 años de carrera y ha habido tiempos difíciles en nuestro país y yo digo, qué tipo de protección o de cuidado tendría, es imposible. Dios nos permite trabajar y regresar a casa siempre".

Luis Antonio López, "El Mimoso":.

"La verdad son situaciones que está viviendo el país, delincuencia, violencia, de repente sorprendente porque, igual no sé, no por el hecho de que haya sido el vocalista de la banda Cuisillos, inclusive, cualquier persona, cualquier ser humano no merece que alguien le quite la vida de esa forma.

La Explosiva, los nietos de los Lizárraga:

"No nos da miedo, para nada, la gente, nosotros lo que queremos es mandar música regional. La verdad lo sentimos mucho, porque es un compañero y es parte del gremio musical. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia. Gracias a Dios, nosotros confiamos en las autoridades y a donde hemos llegado, ellos han estado ahí, la gente se porta excelente.

Cantautor Temo Márquez:.

"Lamentablemente no solamente en el género, nuestro país tristemente está pasando por una ola de violencia y un montón de cosas que me hacen creer que ya se está acabando el mundo, no puede ser que haya tantas cosas, tan seguido, y no solamente en el género grupero. La gente sale a la calle y no sabe si te van a asaltar o qué.

Aquí fue todavía peor, porque fue dentro de su casa. Como que nuestras autoridades, es momento de que hagan algo sí o sí. Ya es demasiado. A mí por eso no me gusta grabar corridos. Creo que la música es como Dios, la puedes sentir, pero no la puedes ver. Pero si algo te provoca una emoción".