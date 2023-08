Todo está listo para que el espectáculo “Corteo” del Cirque du Soleil llegue a Jalisco del 28 de septiembre al 1 de octubre, teniendo como escenario a la Arena VFG; luego, el show avanzará a la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes, del 4 al 15 de octubre.

La preventa Citibanamex será los días 25 y 26 de agosto, y a partir del 28 de agosto empieza la venta general, podrás adquirir los boletos en ticketmaster.com.mx.

En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante Sofía Montaño, integrante de este proyecto, ofrece más detalles sobre esta travesía.

“No queremos que nadie se lo pierda, es un show bellísimo, vale la pena verlo. Estoy muy feliz de pertenecer a esta compañía, me siento muy afortunada y agradecida; era un sueño muy importante para mí el poder cumplirlo… Y hacerlo ahora en México, me llena de una emoción indescriptible. Estoy muy feliz de que mis compañeros vean mi país”.

Recuerda Sofía que Cirque du Soleil tiene distintos formatos de tour; uno, por ejemplo, es el de carpa “con el cual se está más tiempo en cada ciudad, porque la carpa toma tiempo para construirse y aproximadamente es estar un mes o dos en cada ciudad. Nosotros estamos en un formato que se llama arena, por lo que vamos a éstas y a teatros, estando siempre un fin de semana, de jueves a domingo”.

Sofía está en “Corteo” dando shows desde mayo del 2022. “Soy cantante de este concepto, el cual tiene música completamente en vivo, somos ocho integrantes de la banda de diferentes partes del mundo; somos dos cantantes, la mayoría de los temas son duetos o también hay solos. Es una música muy viva, a mí me gusta pensar que los músicos en este espectáculo somos narradores de la historia. Los músicos estamos con el público, tenemos a la gente muy cerca”.

Reitera que en “Corteo”, la trama es muy conmovedora. El payaso “Mauro” imagina que su propio funeral tendrá lugar en un ambiente de carnaval y con la presencia de unos ángeles cariñosos: “Sin duda destaca la fuerza y la vulnerabilidad del payaso, así como su conocimiento y generosidad, para representar el aspecto de humanidad que existe en cada uno de nosotros. ‘Corteo’ es guiado a través de una ceremonia intemporal en la que la fantasía se burla de la realidad a través de la música, que es a la vez poética y traviesa”.

“Es una belleza la música de este show, me siento muy feliz de poder cantarla todas las noches porque es bellísima”.

En cuanto al reto de cantar en este espectáculo, Sofía expresa que es un concepto con mucha vida: “El show tiene 18 años y ha estado viajando por el mundo, así que es un fenómeno, más de 10 millones de personas lo han visto, así que integrarme a él, para mí fue mucha responsabilidad de lo que es el montaje, además de la calidad y de que mi voz esté fuerte y saludable, pero también mantener la vibra de un espectáculo que ha funcionado por tantos años, pero añadiéndole también un poco de lo que soy yo como artista. Así que ha sido un proceso de creación muy bonito. La banda no sólo está integrada por los músicos más maravillosos que he conocido, sino también por las personas más solidarias y empáticas con las que he convivido en mi vida”.

Otro de los retos y aventuras que encuentra, es que al ser un show itinerante, cada fin de semana estás conociendo ciudades nuevas. “Esto también me obligó a descubrir cosas en mi proceso de cuidado de voz y de cuidado en general, porque tienes que estar saludable, te estás moviendo constantemente y siempre estás en lugares diferentes, con climas distintos y alimentación por igual. Entonces, tienes que ser cuidadoso”.

Además de que siempre está el factor sorpresa porque cada función es muy distinta una de la otra, “todo puede pasar y nosotros como músicos estamos siguiendo a los acróbatas, los actos pueden cambiar, pueden ser distintos cada noche. Puede que en algún momento no salga el truco como deba de salir y que inclusive haya accidentes. Así que nosotros tenemos que estar muy alerta. La música tiene que adaptarse cuando sea necesario”.

La cantante Sofía Montaño (quinta de izquierda a derecha) le dedica su participación a su abuelo, el actor Ignacio López Tarso. CORTESÍA

¿De qué va la trama?

En el espectáculo, un clown se imagina su propio funeral en un ambiente de carnaval, vigilado por silenciosos y cariñosos ángeles que yuxtaponen lo grande con lo pequeño, lo ridículo con lo trágico para contrastar lo grandioso con lo íntimo. “Corteo” revela la fuerza y la vulnerabilidad del protagonista, “Mauro”, el clown soñador, quien muestra su sabiduría y bondad, para ilustrar esa parte de la humanidad que todos llevamos dentro. A través de una ceremonia atemporal, “Corteo” nos sumerge en un mundo donde la fantasía desafía a la realidad a través de música poética y traviesa. La esencia del espectáculo reside en su capacidad de conectar con el público en un nivel profundo y emocional.

Uno de los atractivos de “Corteo” es, sin duda, su escenografía: una placa giratoria en el escenario de 12 metros de largo, además de nueve mil imágenes en el diseño del set para combinar muchos estilos e influencias visuales.

Este espectáculo se estrenó por primera vez en Montreal en 2005. CORTESÍA

Orgullosa y feliz

Sofía Montaño refiere que estar en Cirque du Soleil es saber que está en una compañía con tanta historia de calidad: “Cada show ha sido tan único y original que yo sólo tengo mucha admiración por esta empresa… Y ahora que soy parte de ella, veo aún más grande la dimensión del trabajo que se lleva a cabo. Nada más en este show somos 110 personas que se mueven cada semana a distintas ciudades. Somos 55 artistas de 28 países diferentes. Además, el circo es diverso. Hay un número donde rusos y ucranianos están volando juntos; el arte une y ahí está demostrado. ‘Corteo’ me parece la mayor expresión de arte y humanidad”.

Recuerda a Ignacio López Tarso

Don Ignacio López Tarso falleció en marzo de este año, es abuelo de Sofía y comparte que lo honra todos los días: “No sólo en el escenario, intento siempre tenerlo muy presente, así como su filosofía de vida, la forma en la que él trabajaba y dialogaba con los demás. Además, creo que este es un show que le hubiera gustado mucho a él. Sí me vio varias veces en el escenario en la Ciudad de México cuando hice teatro musical, pero en el Cirque du Soleil no me pudo ver porque era difícil para él viajar a sus 90. Además, este espectáculo trata de un actor que está soñando su muerte y cómo en el escenario se despide de sus colegas, así que para mí es un espectáculo donde lo siento cerca; cuando él falleció, mi duelo fue aquí, viendo a este actor a subir y no era él, era mi abuelo (en representación para ella)”, finaliza.

Es una historia conmovedora, espectacular y llena de mensajes. CORTESÍA

CT