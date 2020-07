Circula en redes falsa candidatura de Taylor Swift como diputada del PAN

La cantante Taylor Swift se volvió tendencia la noche de este jueves debido al lanzamiento de su nuevo álbum “Folklore”, sin embargo, hay quienes aprovecharon el momento y difundieron una imagen falsa donde su rostro aparece en un supuesto promocional del Partido Acción Nacional (PAN), como candidata a Diputada Federal.

Allí, el creador de la imagen afirma que su nombre es Teresa “Tey” Suárez y que es ahijada del ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

Sin embargo, la agencia Associated Press desmintió la noticia como parte de su esfuerzo de verificación de datos y combate a la desinformación en colaboración con Facebook.

La agencia señala que la imagen insultaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus seguidores, fue compartida más de cuatro mil veces y tuvo alrededor de 600 comentarios.

“Todos estamos hasta la madre del gobierno de ese anciano decrépito. En 2021 vamos a cambiar la historia y vamos a sacar a MORENA del Congreso. Juntos somos más los que queremos un cambio para nuestro México. Estamos hartos del mal gobierno del señor Obrador, de la mugrosa de su esposa y los simios ignorantes de sus seguidores, bola de chimpancés negros”, decía la publicación.

Finalmente, AP aclaró que en el Registro Nacional de Militantes del PAN no aparece ninguna mujer con el nombre Teresa Suárez Anaya.

Taylor swift estrena “Folklore”

Lo que sí es real es el nuevo álbum que Swift lanzó la madrugada de este viernes con el nombre “Folklore”, cuyo contenido recopila 17 temas y un videoclips, todos ya disponibles en las plataformas de streaming.

"Caprichos, sueños, miedos y reflexiones" son los ingredientes del octavo y último álbum de Taylor Swift, quien sorprendió a sus fans este jueves con el anuncio por redes sociales del lanzamiento de "Folklore", un disco alejado del género pop que permite apreciar la pureza y sencillez de sus letras.

Por sorpresa y a través de una carta compartida en sus redes sociales, la cantante estadounidense Taylor Swift anunciaba el lanzamiento de "Folklore", que se convierte en su octavo álbum de estudio tras el lanzamiento, hace un año, de "Lover".

Con una estética totalmente alejada de anteriores trabajos, dejando a un lado su versión más pop, Swift ha puesto a disposición de su público sus "caprichos, sueños, miedos y reflexiones" en un álbum, compuesto por 16 temas, en el que la cantante muestra su talento como compositora contando historias que atrapan por su sencillez y la calma que provocan.

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no han ocurrido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, 'Folklore'", decía Swift en su carta compartida a través de Twitter.

Según aseguraba la cantante, el disco es el resultado de tres meses de trabajo "en aislamiento", durante la crisis del coronavirus, en el que ella misma ha escrito y grabado los 16 temas: "Cardigan", "The 1", "The last great american dynasty", "Exile" (con Bon Iver), "My tears ricochet", "Mirrorball", "Seven", "August", "This is me trying", "Illicit affairs", "Invisible string", "Mad woman", "Epiphany", "Betty", "Peace", "Hoax" y "The Lakes".

No obstante, la cantante contó con la ayuda de algunos de sus "héroes musicales" para terminar de darle forma al disco como son los compositores Aaron Dessner, Jack Antonoff, William Bowery y Bon Iver, con quien canta "Exile".

Asimismo, junto al lanzamiento del disco, Swift compartió también el videoclip de su primer sencillo, "Cardigan", cuya dirección de fotografía fue encargada al mexicano Rodrigo Prieto, responsable de la imagen de largometrajes como "Brokeback Mountain".

El videoclip ha logrado un millón y medio de visualizaciones en menos de ocho horas tras ser lanzado a través de Youtube y, actualmente, acumula más de cinco millones, nuevos datos que confirman el tirón de la cantante estadounidense que ha logrado, con "Folklore", traer la calma a través de un disco enfocado en "contar historias".

