Circo Loco llegará a Guadalajara; revelan cartel

Una de las mejores fiestas de música electrónica en Ibiza llegará a Guadalajara y CDMX. Circo Loco se prepara para que los fanáticos del house y techno vivan una de las mejores experiencias.

Este viernes 30 de septiembre, los promotores de Circo Loco revelaron el cartel para la edición en Guadalajara que tendrá lugar en la explanada de Calle 2 el próximo 3 de noviembre.

El line-up está integrado por &ME vs Rampa de Keinemusik; la pareja de alemanes formada por Frank Wiedemann y Kristian Beyer, Âme; DIXON, Folamour y la dj Terr.

Además, Circo Loco también estará en CDMX el 5 de noviembre en Expo Santa Fe.

Los tickets para ambos eventos están disponibles en la plataforma Full Pass Ticket y los precios oscilan entre 885 pesos.

¿Qué es Circo Loco?

Circo Loco inicia en 1999, donde la fiesta se ha convertido en un rito de iniciación para cualquier aficionado o aficionada a la música electrónica en su forma más pura.

Sus line-ups rebosan talento underground en cada actuación y grandes dj's han pasado por sus carteles como Black Coffee, Solomun, Tale of Us, Peggy Gou, The Martinez Brothers, Seth Troxler, Michael Bibi, entre otros.

jb