Cinépolis: Estos son los estrenos de películas el 10 y 11 de abril

Cinépolis ya tiene preparados sus nuevos estrenos que llegan a la pantalla grande en esta segunda semana de abril y vienen acompañados de originales apuestas que abrieran la puerta a una experiencia sin igual.

Desde películas de terror que te harán gritar del susto hasta filmes biográficos que contarán la historia de tus cantantes favoritos. Aquí te presentamos los estrenos de Cinépolis del 10 y 11 de abril.

Entre los filmes de terror que se estrenarán los próximos días destacan la tercera y última entrega de la exitosa franquicia “Jack in the Box” en esta ocasión es “Jack in the Box 3: El Ascenso”. La historia está narrada en una exclusiva escuela para niñas en donde la caja maldita ha sido abierta, es ahí cuando seis valientes estudiantes se enfrentarán en una lucha hasta el final contra el Demonio.

Por otro lado, otra de las películas esperadas es una que hace un homenaje a la estrella británica Amy Winehouse, en “Back To Back” la cual narra su extraordinaria historia.

El filme pinta un retrato vivido y vibrante de las calles de Camden, lugar que ella llamaba hogar y captura de las luchas de la fama mundial. “Back To Back” rinde homenaje al arte, el ingenio y la honestidad de Amy.

Estrenos de Cinépolis del 10 y 11 de abril

Para este miércoles 10 de abril se trata de la preventa de la película “SUGA de BTS SUGAAgust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE “ donde en la pantalla grande, con las mejores bocinas, los sonidos se fusionan con la creatividad del miembro de BTS.

Estrenos 11 de abril

“Jack in the Box 3: El Ascenso”

“Un gato con suerte”

“Recuerdos mortales”

“Back To Back”

“La Quimera”

“Amor y matemáticas”

“Nudus”

Preventa de “Rascal Does Not Dream Of... Las Películas”

Preventa de “The Chosen: T4 EP 5 y 6”

