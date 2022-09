Ofrecer un filme de terror clásico, pero también innovador, es la apuesta que el cineasta Isaac Ezban tomó para “Mal de ojo”, su más reciente cinta en la que la mítica figura de la bruja regresa a las pantallas, teniendo como protagonista a la primera actriz Ofelia Medina.

La película llegará a los cines de México el 22 de septiembre con el respaldo de Cinépolis Distribución. En entrevista, Isaac Ezban charló con EL INFORMADOR sobre los retos que representó esta historia coescrita entre Ezban y el dominicano Junior Rosario: “Lo que comenzó como una posible película por encargo, terminó convirtiéndose en una de mis películas más personales. Me gustó mucho el guion que tiene una mitología que va más allá de la brujería… Veía un gran potencial de hacer una película de terror muy ‘coming of age’, muy en la onda de las mejores películas de Guillermo del Toro que son ‘El espinazo del diablo’ o ‘El laberinto del fauno’”, resaltó el director.

Isaac Ezban ha dirigido filmes como “El Incidente” (2014) y “Los Parecidos” (2015), y comparte que esta historia no es para nada predecible y si bien parte de la primicia de unos padres de familia que están en la búsqueda de encontrar un remedio para sanar la extraña enfermedad que afecta a su hija más pequeña, esto sólo es el arranque de una trama que es llevada al límite.

“Es una película que habla de qué tal si tu familia no es quien dice ser, qué tal si tu abuela no es quien dice ser (…) me gusta que la película, aunque sí toma elementos de brujería que hemos visto en tradiciones más europeas o norteamericanas, también tiene un elemento muy nacional; cómo concebimos a las bruja en México, las vemos como una persona de poder, de respeto, pero a la que también se le teme”.

Con Ofelia Medina a la cabeza de la historia como la misteriosa y macabra abuela “Josefa”, “Mal de ojo” se nutre del talento del debut de estrellas, como: Ivanna Sofía Ferro y Paola Miguel; así como del trabajo de Samantha Castillo y Arap Bethke.

Ivanna Sofía Ferro se revela

Aunque no es fanática de las historias de terror, el nuevo talento infantil Ivanna Sofía Ferro quedó feliz tras dar vida a “Luna”, coprotagonista de “Mal de ojo”: “Llegué por un casting, me lo pidieron y lo hice”, compartió en entrevista con esta casa editorial.

Ivanna Sofía, de siete años de edad y originaria de Acapulco, adelantó que “Mal de ojo” será una historia que mantendrá al espectador al filo de la butaca; adelantó que la cinta relata los problemas de salud que aquejan a su personaje, por lo que su familia decide buscar a su abuela, sin imaginar que este grito de ayuda destapará un sinfín de extraños sucesos: “A ‘Luna’ le pasaban muchas cosas malas, sufría mucho. La niña estaba enferma, tenían que encontrar la cura”, destaca Ivanna Sofía.

Un reto de lujo

Ivanna Sofía señaló que participar en “Mal de ojo” fue un verdadero deleite, iniciando por el acompañamiento que el director Isaac Ezban le brindó para poder dar vida a “Luna”, complementando este proceso con una coach de actuación para que cada escena fuera filmada con el realismo necesario.

Otro aspecto que cautivó a Ivanna Sofía Ferro fue trabajar con la reconocida actriz Ofelia Medina, con quien rápidamente tuvo una conexión bastante cariñosa: “Fue muy padre, me quería mucho, me cuidaba, me regalaba cosas, me gustó mucho hacer una película con ella”.

Manteniendo en sigilo los giros que “Mal de ojo” tendrá en su personaje y primicia, Ivanna Sofía confesó el gran reto que significaron algunas escenas en particular, como una en donde al estar lesionada de un pie debió mantenerse serena para lograr una compleja secuencia: “Las escenas complicadas de hacer fueron las que grabé en el bosque, donde tuve que correr y como estaba lastimada sí fue difícil; me tocó pararme con un pie y ya me dolía, estaba muy cansada”, comentó con humor la pequeña actriz.

