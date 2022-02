Cinépolis: BTS Permission to Dance llegará a México

Cinépolis sorprendió a los fans de BTS al anunciar que transmitirá el "Permission to Dance on Stage Seoul” en sus salas el próximo 12 de marzo. Aquí te damos los detalles.

Fue a primeras horas de este miércoles que Cinépolis anunció esta transmisión en vivo; informó, además, que la preventa de los boletos para esta función será el próximo 22 de febrero en su sitio web o en taquillas. El día de la preventa se darán a conocer los cines participantes, así como el precio por los boletos.

Lo que te quiero decir Army, además de que TKM��, es que mi amigo @MasQueCineLatam traerá en vivo a mis salas Permission to Dance �� y la preventa inicia este 22 de febrero. #Dance_in_cinemas pic.twitter.com/uWYQX5gPVS — Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2022

El “BTS Permission to Dance on Stage Seoul” es el regreso de BTS a los escenarios tras dos años, no sólo de Corea del Sur, sino de todo el mundo.

BTS ofrecerá conciertos el próximo 10, 12 y 13 de marzo, y México está incluído con una transmisión en vivo.

AC