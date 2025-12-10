Cinemex se luce este jueves 11 de diciembre con dos estrenos

Este jueves 11 de diciembre, Cinemex se prepara para recibir dos estrenos imperdibles que llegan para cautivar a públicos muy distintos, pero igual de apasionados por el buen cine.

Ya sea que busques una historia cargada de emociones profundas o un viaje nostálgico al origen de uno de los movimientos más emblemáticos de la cinematografía mundial, la cartelera de esta semana tiene preparados títulos que prometen dejar huella.

Con propuestas que invitan tanto a la reflexión como a la admiración por el arte fílmico, estos lanzamientos se posicionan como lo más esperado para cerrar el año con intensidad y estilo.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles:

Un Final Diferente

Sal (Gael García Bernal) está devastado tras la muerte de Zoe (Renate Reinsve), el amor de su vida, fallecida en un accidente vehicular en el que él era el conductor. Su hermana Ebe, preocupada por la profunda depresión que atraviesa, le sugiere probar Another End, una nueva tecnología diseñada para aliviar el duelo al permitir que las memorias y recuerdos de los difuntos vuelvan brevemente a la vida en un cuerpo distinto.

Cuando Sal llega al final del programa, no está preparado para enfrentar una segunda pérdida definitiva. Incapaz de ver desaparecer nuevamente a su esposa, se aferra al vínculo que ha descubierto en esta nueva forma, desafiando los límites emocionales y éticos del experimento. Una historia que explora el amor, el dolor y la compleja fragilidad del duelo.

Nueva Ola Francesa

Esta película narra la historia detrás de la creación del icónico movimiento cinematográfico francés Nouvelle Vague, centrado específicamente en la gestación de la revolucionaria cinta Sin Aliento (À bout de souffle) de Jean-Luc Godard, filmada en 1959.

Bajo la dirección de Richard Linklater, Nueva Ola Francesa se convierte en un homenaje lleno de cariño y admiración hacia el cine francés y las figuras que transformaron para siempre la forma de filmar y contar historias. Un retrato vibrante, creativo y lleno de pasión que invita a redescubrir la esencia del séptimo arte.

Otros estrenos

Criaturas Diabólicas

Beso de Tres

Wisdom Of Happiness

Noche De Paz, Noche De Horror

El Grinch 25 Aniversario

Inmaculada

El resplandor (Re-estreno 2025)

