Cine enriquecido al máximo

La oferta de entretenimiento para los cinéfilos se ha sofisticado en los últimos años, y es con eso en mente que Cinemex, cadena de presencia nacional, decidió impulsar la iniciativa llamada “Cinemex Presenta”.

Javier Reyes Moctezuma, sub director de programación de Cinemex Presenta, explica lo que hace diferente a este sello dentro de la cartelera que dispone la cadena. “Nuestros invitados son lo más importante para nosotros, por ello hemos estado trabajando para ofrecerles variedad de contenido y de elementos diferenciadores”.

“En el caso del contenido —agrega Javier— estamos trabajando para traer películas u opciones exclusivas que de otra forma no llegarían a nuestro país, que no se verían acá por alguna razón, o que estén dirigidas a un mercado o nicho específico. Esto, evidentemente, con el objetivo de enriquecer la cartelera y aumentar la frecuencia al cine para que haya más gente que disfrute este tipo de experiencias en pantalla grande”.

—¿Qué tipo de películas está buscando Cinemex para cobijarlas por el sello de Cinemex Presenta? ¿Son películas de cualquier género?

—Es una búsqueda constante para conocer a las audiencias y entenderlas, ver las opciones que buscan para ir al cine. Por ejemplo, el año pasado nos atrevimos a traer a México la cinta ‘Cartas de Van Gogh’ que cuando la vimos y conocimos, pensamos que era para una audiencia muy específico: gente que le guste el cine de animación, de arte, un nicho un poco cerrado; y sin embargo nos dio una gran sorpresa y tuvo excelentes resultados en taquilla. La idea es encontrar películas de nicho, que no sean de estudio, pero que se acerquen al gusto del mexicano. En el terreno del género tenemos horror, tenemos anime. Hay planes para seguir trayendo cine japonés. Y sabemos que en México hay afinidad por el cine de horror, el familiar, las comedias... también ahí nos enfocamos.

—¿Cinemex Presenta funciona con la lógica de una distribuidora o toma contenido de otras distribuidoras para etiquetarlo como contenido exclusivo?

—Nosotros somos exhibidores. No tomamos el papel de distribuidor porque no trabajamos con otros exhibidores. Sin embargo, lo que hacemos es acercarnos a distribuidores que ya tienen contenido, pero que no lo tenían planeado lanzar en México o que no habían decidido qué hacer con él, para convertirnos así los exhibidores exclusivos y a buscar contenido en festivales y mercados que pasa desapercibido para los distribuidores establecidos, que nadie las quiere, pero que nosotros pensamos que pueden tener un potencial comercial en nuestro país o generar un interés. Por ejemplo, traemos una película que se llama Status Update: Actualiza tu universo para el 1 de junio, que es una comedia musical estilo High School Musical, de un chavito que se llama Ross Lynch, que casi nadie conoce en México, sin embargo tiene mucho impacto en redes, que vino un par de veces con su banda a nuestro país. Y si te platico de él dices “ni idea de quién es”, pero en redes sociales la gente pide ese título en cartelera. Nadie tenía planes de traerla a México y ése es el tipo de películas que tomamos.

—Una película de Cinemex Presenta, ¿tiene un objetivo respecto a lo que debe lograr en taquilla para permanecer en pantalla?

—No me lo vas a creer, pero las películas de Cinemex Presenta son tratadas con las mismas reglas que se aplican a los distribuidores. Las áreas de contenido y de programación hacen un esfuerzo de marketing y de comunicación fuerte, pero el comportamiento que tenga en taquilla nos lleva a tomar decisiones. No por tener nuestro contenido exclusivo le vamos a quitar el espacio a nadie. Lo importante es dar espacio equitativo a todos nuestros socios. Con nuestros títulos trabajamos en función a objetivos de rentabilidad, como todos los negocios. Y la audiencia es la que manda.

—Esta lógica incide en el número de copias…

No podemos forzar al mercado, exacto. Si son películas de nicho o muy específicas no puedes decir “va con todas las pantallas de la cadena”. Tenemos que entender hacia dónde van las películas, entender mercados.

Lo que traerán el resto del año

Javier Reyes Moctezuma explica que el sello de Cinemex Presenta estará aumentando su oferta para lo que resta de 2018. “Para lo que queda este año nos quedan por lo menos veinte películas que tendremos en exclusiva”.

“En lo inmediato tenemos un thriller llamado ‘La Cena con Richard Gere’ que se estrenó el 20 de abril. Traemos en verano una película de horror que vamos a titular ‘Espíritu del mal’, que se estrenó en el Midnight Madness del Festival de Toronto. Más adelante una película de Sundance que se llama ‘Summer of 84’, de horror al estilo ‘Stranger Things’. También tenemos la nueva de László Nemes (‘Sunset’) y la nueva de Olivier Assayas (‘Non Fiction’), con un tono más de arte. Aquí le vamos a encontrar una casa y un espacio a ese contenido”.