Cine brasileño enamora en Cannes

La película “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, de la brasileña Renée Nader Messora y el portugués João Salaviza, ganó hoy el premio especial del jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Los dos realizadores cuentan la historia de Ihjãc, un joven indígena Kraho que vive en una región tropical en el Norte de Brasil y quiere huir de allí para tratar de aplacar las pesadillas que tiene desde el fallecimiento de su padre.

Una cierta mirada es el segundo apartado en importancia de Cannes, por detrás de la competición oficial, y recibe películas más innovadoras y atrevidas de cineastas habitualmente menos conocidos o noveles.

Su gran premio fue para “Gräns”, del iraní Ali Abbasi, en el que una aduanera de reconocida reputación duda por primera vez de sus capacidades cuando se le presenta un sospechoso por el que acabará sintiéndose atraída.

El galardón a la mejor dirección lo recibió el ucraniano Sergei Loznitsa por “Donbass”, que refleja lo impredecible del conflicto que desde 2014 enfrenta al Ejército ucraniano y a milicias separatistas prorrusas en esa región homónima, que denomina en su conjunto a las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk.

Victor Polster vio recompensada su actuación en “Girl”, de Lukas Dhont, en el que encarna a un transexual que pelea por convertirse en bailarina, mientras que el premio al mejor guion distinguió a “Sofia”, de la marroquí Meryem Benm’Barek.

“Entre los dos mil filmes propuestos al Festival este año, los 18 seleccionados en Una Cierta Mirada, desde Argentina hasta China, pensamos que todos son a su manera vencedores”, señaló hoy un jurado presidido por el actor puertorriqueño Benicio del Toro.

Entre las películas seleccionadas, cuyo palmarés fue desvelado un día antes de la clausura del Festival de Cannes, que se llevará a cabo hoy, se encontraban igualmente las argentinas “El ángel”, de Luis Ortega, y “Muere, monstruo, muere”, de Alejandro Fadel.

Cerrarán festival con “El Quijote”

Terry Gilliam presenta hoy en Cannes, tras un larguísimo proceso, “The Man who Killed Don Quixote”, al tiempo que asegura no estar obsesionado con el personaje de Cervantes. “Lo que me pregunto es por qué él está tan obsesionado conmigo que no me ha abandonado en 25 años”.

“Me ha acosado durante muchos años. Abusa de mí, le culpo de todos mis problemas”, señala el realizador.

Habla de la película que clausurará la 71 edición del Festival de Cannes y que incluso estuvo a punto de no poder proyectarse debido a una disputa sobre los derechos de la obra, algo que Gilliam también toma con humor. “Cuando estaba preocupado por que quizás no llegara a Cannes por un cierto amigo portugués —dijo en referencia a Paulo Branco, el productor que reclama los derechos del filme— mi plan era alquilar una sala aquí, organizar una pequeña fiesta e invitar a todos mis nuevos amigos a verla gratis”.

Agregó que “la película iba a mostrarse en Cannes de una manera u otra, pero el festival estuvo mejor de lo que nunca hubiera soñado, fue fantástico”.

La cinta relata las desventuras de Toby (Adam Driver), es un director que está grabando en La Mancha una película sobre “El Quijote” pero nada le sale bien y empieza a recordar un pequeño filme que hizo siendo estudiante también sobre el personaje de Cervantes.

Los dos rodajes se mezclan y las ideas en la cabeza del director también, que empieza a actuar como un moderno caballero andante en lucha consigo mismo.