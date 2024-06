El documental “Devotion. Alma de peregrino” del director Jonatan Guzmán, llega al FICG para competir en la categoría Hecho en Jalisco; la producción es protagonizada por Javier del Toro, un creyente de la Virgen de Guadalupe que sale de su casa en Nueva York para emprender un viaje de 40 días en bicicleta, partiendo de Quintana Roo para llegar a la Basílica en la Ciudad de México, siendo invitado por otros hombres del sur de México en esta travesía a quienes se les conoce como “antorchistas”.

En entrevista con EL INFORMADOR, Jonatan recuerda que el desarrollo de este proyecto le llegó a él por medio del protagonista: “Javier es una persona muy devota, es un jalisciense que vive en Estados Unidos desde hace 20 años y a él le nació esta idea de hacer una peregrinación. Él conoció a unos muchachos que hacen palapas cerca de Puerto Morelos en Cancún y cuando platicó con ellos, se enteró que ellos también son devotos de la Virgen y que cada año salen de su pueblo para hacer una peregrinación como antorchistas de ida y vuelta en bicicleta hasta la Basílica durante un mes”.

Al saber esto, Javier regresó a su casa, pero cuando un vecino de él se enferma y se lo lleva la ambulancia por temas de respiración, en un momento de la pandemia, Javier se pone a rezar: “Y en su oración, él dice que recibió el llamado de la Virgen donde ésta le dijo que fuera a visitarla a la Basílica con los muchachos en la bicicleta”.

Cuando le cuenta esto a su familia fue una sorpresa, porque eso haría que su esposa se quedara por más de un mes sola con sus hijos y con el negocio de artesanías que tienen.

Esta travesía al convertirse en algo tan importante para Javier hace que su prima, la productora en línea Alejandra Ríos Torres, lo motive a que haga un documental sobre este viaje. “Ella me habla a mí y me invitan a dirigir y coproducir el proyecto. Para mí como reto de una historia que es viable de contar, se me hace muy interesante como una persona que vive en Estados Unidos con su familia y que le va bien, es capaz de arriesgar todo eso para irse a hacer un viaje que no conoce y con gente que no conoce durante un mes en bicicleta. Además, esto también te pone en perspectiva de todas estas personas, que son miles y que hacen este tipo de peregrinaciones, no solo con la Virgen de Guadalupe, también con la Virgen de Talpa, la de San Juan de Los Lagos o la de Zapopan donde te das cuenta que la fe sí mueve montañas donde además la gente corre peligros al hacer este tipo de travesías en la carretera”.

Además, el documental no solo muestra el viaje per se, sino también los días de convivencia donde pueden surgir desencuentros, accidentes, obstáculos y demás cosas que son imprevistas, de hecho, recuerda Jonatan que con ese material es que se fue construyendo la trama, más que lo que se tenía previsto cuando se comenzó con la planeación, partiendo de que Javier viene de un contexto cultural y geográfico muy distinto al de los antorchistas, pero que a pesar de sus diferencias que salen a relucir, los unifica su devoción por la Virgen de Guadalupe.

¿Quién es Jonatan Guzmán?

Jonatan Guzmán tiene una carrera de más de 20 años como productor y director de proyectos audiovisuales. De 2006 a 2013 fue director del canal de televisión cultural de Jalisco, C7, donde produjo y dirigió múltiples series documentales; algunas ganadoras de reconocimientos internacionales. También, ha coproducido con las televisoras nacionales Deutsche Welle de Alemania y Arirang TV de Corea. Ha producido y dirigido proyectos audiovisuales para Canal 44 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); series documentales como “Vidas y bebidas”, “Desde el cielo” y la serie TV Morfosis de 2015 a 2017.

Toma nota

Funciones

Cineteca FICG: Mañana, 11 de junio, a las 10:30 horas.

Mañana, 11 de junio, a las 10:30 horas. Cinépolis VIP Midtown: Jueves 13 de junio, a las 20:40 horas.

CT