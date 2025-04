Se le salió de las manos

El viernes pasado, mientras las bolsas bursátiles del mundo se desplomaban, los grandes corporativos perdían miles de millones de dólares -alrededor de 5 trillones de dólares- y varias economías del mundo se encuentran en la antesala de una recesión, el “Emperador” arancelario Donald Trump se tomó el día y se fue a jugar golf a su campo en la Florida.

Y a pesar de la amenaza del colapso económico, Trump escribió cínicamente tres mensajes en su red social, donde habla de que “las grandes empresas no se preocupan por los aranceles, porque saben que llegaron para quedarse… ¡Este es un gran momento para enriquecerse, más rico que nunca!”, y amparado en el anuncio de la creación de 228 mil nuevos empleos el mes pasado en Estados Unidos, señala que son “excelentes cifras de empleo, mucho mejor de lo esperado. ¡Ya está funcionando. Ánimo, no podemos perder!”. Sin embargo, esta aplicación de aranceles “van a provocar dolor” señala un comentario editorial de The New York Times, “eso significa que van a transformar la vida de todo el mundo” por los efectos de la inflación, desempleo y menos crecimiento.

El mismo viernes, después de la “sacudida” de las bolsas de valores en el mundo, JP Morgan Chase -líder multinacional de servicios financieros- elevó a 60 por ciento las posibilidades de recesión global tras los aranceles.

¿Pero todo lo anterior le preocupa a Trump? En alguna ocasión Anthony Hopkins, reconocido actor, director y escritor inglés, escribió que “El poder no cambia a las personas, solo les quita la necesidad de fingir. El justo protege, el ambicioso abusa, el inseguro se vuelve tirano. No es el poder el que corrompe, es el verdadero rostro de cada uno que emerge cuando ya no hay miedo a las consecuencias”. ¿Encuentra algunas similitudes con quien el 20 de enero llegó a la Casa Blanca?

Y no conforme de estar en medio de la tempestad financiera e irse a jugar golf, ahora Trump encara a los expertos en economía, como sucedió el viernes cuando al conocer la decisión de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, quien ante la posibilidad de que la inflación suba por los aranceles, dijo: “Lo mejor es mantener las tasas sin cambios”, y el mandatario le respondió que es “el momento perfecto para bajar los tipos de interés” y le pidió al funcionario “dejar de hacer política”.

La conclusión de lo que estamos empezando a vivir con las locuras del “Emperador” de la Casa Blanca se puede enmarcar en una frase del columnista económico y ejecutivo del periódico El Financiero, Jonathan Ruiz Torre, quien entrevistado el viernes para un programa de radio, dijo: “Se trata de la decisión de una persona de infringir una política de drama en la política internacional y hasta el momento se le ha salido de las manos al presidente Donald Trump”.

Usted, ¿qué opina?