En un comparativo con los principales organismos operadores de agua del país, el SIAPA mantiene una de las tarifas más bajas y se ubica en 76.31 pesos por cuota de administración (que es el costo mínimo que pagan usuarios domésticos por el consumo mensual de agua potable), según un comparativo basado en las páginas oficiales de organismos que operan esos sistemas.

Esa cuota representa cerca de ocho veces menos que lo que se cobra en la Ciudad de México, según los importes establecidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que es de 622.83 por uso doméstico al mes.

A pesar del bajo costo de la tarifa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara cada habitante consume hasta 221 litros al día, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el uso óptimo por persona sea de únicamente 100 litros.

Francisco Mayorga, presidente del Consejo Consultivo del Agua en Jalisco, solicita que el Congreso de Jalisco autorice incrementar la tarifa del agua del SIAPA -sin afectar a familias de escasos recursos-, considerando que el líquido está más barato que en otras ciudades del país; sin embargo, opinó que los aumentos deben permitir que se hagan inversiones para mejorar el organismo.

“En Guadalajara está relativamente barata el agua. Es muy barata, pero creo que esa tarifa que se quiere autorizar (en el Congreso de Jalisco) todavía no contempla los costos de inversión. Esa tarifa es más para cubrir los costos de operación del SIAPA, como bombear el agua, potabilizarla, distribuirla...”.

En un comparativo nacional, el SIAPA tiene una tarifa del agua que está a la mitad de otras ciudades como Puebla (158.95) o Morelia (142.05). Guadalajara sólo está arriba de Monterrey, que tiene un precio todavía menor en cuanto a las tarifas que ofrece la operadora de agua y drenaje de esa metrópoli.

Mayorga reconoció que, si bien debe haber un aumento en las tarifas, la ciudadanía debe exigir que se suministre agua de calidad y se reconozcan los costos reales de la operación, así como las nuevas inversiones.

“El SIAPA tiene que hacer su tarea de administrar eficientemente los recursos y dar un buen servicio, porque si no se vuelve un círculo vicioso: la gente no quiere pagar porque no recibe un buen servicio y el organismo operador no tiene dinero para dar un buen servicio”.

La diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas, sostuvo que se requiere una actualización en el incremento a la tarifa para optimizar la infraestructura y el servicio. “Se necesita para mejorar la infraestructura hidráulica, construir plantas de tratamiento, generar colectores pluviales, dar mantenimiento al Área Metropolitana, para la sustitución de infraestructura que tiene 60 años y no se ha cambiado o sustituido”.

El Congreso de Jalisco analiza un incremento a las tarifas de agua potable en 12.5% antes del periodo vacacional. La legisladora afirmó que el SIAPA está haciendo una estrategia para que se garantice el servicio.

Además, en esta administración se presupuestaron mil 200 millones de pesos para infraestructura del organismo intermunicipal, principalmente para comenzar con la renovación de la red de distribución y mejorar el abasto, así como reducir la mala calidad del agua para los miles de usuarios que hay en la ciudad.

EL INFORMADOR/Archivo

La morosidad, una fuente de problemas

Al menos 560 mil hogares no pagan el agua que consumen al SIAPA, explica el organismo, que señala que esta situación complica su operación.

La cartera vencida del organismo suma 17 mil millones de pesos hasta marzo, y contando. Esto corresponde a esos 560 mil usuarios, es decir, cerca del 30% del padrón.

Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, señaló que debido a estos adeudos, el organismo limita el servicio en estos hogares: “Doméstico, y cancelaciones en el caso del uso comercial, de servicios e industrial”.

“Si no nos paga uno de esos usuarios, tenemos la posibilidad de cortarles el servicio. Mientras que en el caso del doméstico es reducirlo, no cortarlo, porque sí necesitamos que cumplan con su obligación”.

Juárez Trueba destacó la importancia de que la ciudadanía esté al corriente de sus pagos y quienes enfrenten adeudos liquiden a la brevedad el mismo”.

CONSEJOS

¿Cómo cuidar el consumo de agua?