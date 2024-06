Las redes sociales explotaron hoy cuando una revista del corazón hizo públicas unas fotografías que comprobaban lo que se rumoraba desde hace días, que Ángela Aguilar y Christian Nodal se han enamorado y tienen una relación. Buenos y malos comentarios se suscitaron, había quienes se alegraban por la pareja y quienes culpaban a Ángela de ser la tercera en discordia en la ruptura de Nodal con Cazzu.

Si bien Ángela compartió que en realidad el amor entre los dos se retomó después de una pausa, la gente comenzó a recriminarle a la hija de Pepe Aguilar cuando hizo comentarios en las redes sociales de alegrarse por la pareja que conformaban su ahora novio y Cazzu, autonombrándose como la “tía” de la bebé de ambos que lleva por nombre Inti, o cuando resaltó que “amaba” la pareja que hacían el sonorense y la argentina.

Ahora es Nodal quien sale a defender la imagen de Ángela mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram donde expresa que no hubo infidelidad por parte de él hacia Cazzu. “Yo sé que muchos oficialmente hoy se enteraron que Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, a mi hija y a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, comentó el cantante.

“Primero que nada, Julieta (Cazzu), es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti mi hija a quien por siempre voy a amar y voy a cuidar. Y en esa relación jamás hubo terceros o una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona”.

Pero ahora vive enamorado de la nieta de Don Antonio Aguilar. “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo y con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecerles a las personas que están felices por mí, estoy disfrutando la vida, mi carrera, mi parte como padre y como pareja. Gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho”.

