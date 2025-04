Como pocas veces lo ha hecho, Cazzu accedió a hablar de su vida privada para aclarar que ella no demandó a Christian Nodal para evitar que Ángela Aguilar conviviera con su hija, la pequeña Inti.

En una reciente entrevista con el programa LAM, la trapera desmintió cualquier acción legal contra su expareja y sorprendió al hablar, sin rodeos y sin rencor, de la actual esposa del padre de su hija.

“Nunca hubo ni existieron ninguna de esas conversaciones legales”, dijo tajante la cantante argentina.

Asimismo, insistió en que su relación con Nodal es cordial y está enfocada únicamente en el bienestar de su hija: “Tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”.

La polémica surgió debido a las declaraciones de la periodista Ana María Alvarado, quien aseguró al programa “Sale el Sol” que Cazzu habría demandado al padre de su hija para evitar que la esposa de él, Ángela Aguilar, conviviera con Inti.

De acuerdo con la conductora del matutino, la cantante argentina seguiría el ejemplo de Shakira y buscaría que la esposa de Nodal no tuviera el más mínimo contacto con la infante; es más, que “quedaría estrictamente prohibido que ella cuidara a la pequeña”.

Sin rencores

Cazzu negó que su nueva canción, “Con otra”, esté dedicada a la hija de Pepe Aguilar. Aseguró que no le guarda ningún tipo de rencor e incluso comentó estar “encantada” por su felicidad: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella… no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta”.

De lo que no quiso ahondar fue de los temas relacionados con la manutención de su hija, aunque señaló que ya existe un acuerdo con Nodal al respecto.

“Esas son cosas que se mantienen en lo privado. Ella (Inti) está bien, está protegida. La crio y la cuido con mucho amor”.

Soltera y cerrada al amor

En un tono relajado, Cazzu también habló de su situación sentimental actual, revelando que está completamente soltera y sin intenciones de enamorarse por ahora.

“Me encanta estar soltera. Tengo muchas cosas qué hacer”, comentó, aunque entre risas admitió que “siempre hay algo rondando”.

La trapera se encuentra disfrutando del éxito que ha alcanzado con su música, ya que a la fecha “Con otra” -tema que también alabó Belinda, otra de las exparejas de Nodal- se encuentra en los primeros lugares de popularidad en plataformas digitales de Latinoamérica.