Imagina una moderna historia de horror donde “Renfield”, el leal y torturado sirviente de “Drácula”, procura las presas para su jefe y amo, además de cumplirle todas sus órdenes sin importar cuáles sean; pero tras siglos de incertidumbre, buscará alejarse de la sombra del vampiro, aunque ignora cómo terminar con su codependencia; esa es la trama de “Renfield: asistente de vampiro” (2023), película de Chris Mckay que se estrenará en nuestro país este 27 de abril.

En entrevista, Mckay, productor y director de la cinta, destaca qué lo llevó a encarar esta comedia de horror en la que Nicolas Cage recrea al vampiro narcisista y Nicholas Hoult hace el papel del atormentado asistente. Se trata de un largometraje que combina el humor destornillante y absurdo con la sangre y los monstruos de la tradición.

-¿Qué te impulsó a realizar este proyecto?

-Soy fan del horror y amo a “Drácula” como personaje. Cuando leí el guion lleno de acción y tan disparatado, me enamoré de “Renfield” como protagonista. Hay en la historia una gran dosis de comedia, acción y horror absurdo. Yo pensé que era divertido, y buen pretexto para hacer una cinta sobre “Drácula”. Además me recordó películas que adoré en mi juventud, como “An American Werewolf in London” o “Fright Night”.

-¿“Renfield” es una mirada singular al universo de “Drácula”?

-Bueno, se trata de un codependiente que está en una relación tóxica con su infernal jefe. Todos hemos padecido de malos jefes, amigos, novios o novias, pero aquí la clave son las personas que tienen algún tipo de poder sobre nosotros, aunque se aborda de manera cómica. La lección es que “Renfield” descubre que “Drácula” no tiene poder sobre él a menos que se lo conceda.

-¿Qué nos puedes decir de la actuación de Nicholas (Nick) Hoult?

-Es el personaje central y si no se tiene al actor indicado, la cinta no funciona. Para mí, Nick Hoult fue la persona indicada para ser “Renfield”. Nick proyecta su carácter interior, su encanto particular, su vulnerabilidad… y su rareza. Nick es muy bueno para mostrar todos esos aspectos y que la gente se identifique con él. Además, es el actor más trabajador que conozco, no tiene ego, quiere divertirse, pero no descuida el guion y se interesa por el tono de la película. No hay nadie mejor para este trabajo.

-¿Qué aporta un actor del calibre de Nicolas Cage al rol de “Drácula”?

-Soy fan de Nick Cage desde que lo vi en “Raising Arizona”; y siempre me ha parecido que es alguien que toma riesgos, no teme intentar cosas, ser auténtico, real, honesto y vulnerable. Por eso fui muy feliz cuando aceptó ser “Drácula”. Fue una delicia trabajar con él, se comprometió y aportó ideas. Capturó el espíritu del personaje (un tóxico narcisista) y la película.

Sin duda “Drácula” es una especie de metáfora, un personaje que exhibe a todos los narcisistas: es un sociópata, tiene delirios de grandeza, no siente empatía por nadie más que por sí mismo, es manipulador”.

-En “Renfield” hay secuencias de pelea sorprendentes... ¿Cómo fueron realizadas?

-Eso fue obra de Chris Brewster, con quien trabajé en “The Tomorrow War”. De este modo, cuando se dio la oportunidad, lo hice mi coordinador de dobles de acción y uno de los directores de la unidad secundaria. Cuando vi su plan para la pelea en el restaurant, supe que teníamos algo excelente, era divertido, brutal y rápido. Todo mi equipo estuvo a la altura del trabajo, y soy afortunado por haber trabajado con ellos.

-El maquillaje juega un papel importante en esas escenas...

-Yo no conocía a Christien Tinsley, el maquillista, antes de trabajar con él en esta película. Su currículum llegó a mi escritorio, aunque yo conocía su labor en producciones como “The Passion of the Christ” y “Westworld”, que es sorprendente. Su equipo es de mucha inventiva. Aún me sorprende lo que hicieron con el rostro de Nick Cage. Muy fino su trabajo, muy sutil.

-La cinta es un homenaje para la película clásica de 1931, donde Cage y Hoult recrean algunos momentos como Béla Lugosi y Dwight Frye, ¿qué nos compartes de esta experiencia?

-Se requería de una base para la historia en su relación, y pensé en una secuencia que evocara la cinta original de “Drácula”, con Béla Lugosi; así, la mejor manera de hacerlo fue ubicar al protagonista en la cinta de 1931. De hecho, filmamos mucho más de lo que quedó en el corte final, Nicolas Cage y Nicholas Hoult recrearon casi todo el diálogo entre Béla Lugosi y Dwight Frye. Los actores y el equipo de efectos especiales hicieron un trabajo increíble.

Chris Brewster fue el encargado de coordinar las escenas de acción; como ésta, donde aparece Nicholas Hoult. CORTESÍA

Mentes creativas

El productor detrás de “Renfield: asistente de vampiro” es Robert Kirkman, quien también escribió la historia, mientras que Ryan Ridley elaboró el guion. Sobre el trabajo de Robert y Ryan, el director señala: “El tratamiento es emotivo y divertido; en el guion vemos a un vulnerable ‘Renfield’ (que me encantó), que tampoco se toma muy en serio. Por eso quise asegurarme de hallar un actor capaz de proyectar esa sutil vulnerabilidad. Por fortuna, la persona en quien pensé para el rol estuvo disponible y quiso el papel”.

Toma nota

“Renfield: asistente de vampiro” (2023)

Dirección: Chris McKay.

Chris McKay. Guion: Robert Kirkman y Ryan Ridley.

Robert Kirkman y Ryan Ridley. Fotografía: Mitchell Amundsen.

Mitchell Amundsen. Reparto: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous, Brandon Scott Jones, Jenna Kanell, Caroline Williams.

