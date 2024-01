La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló la lista de nominados a lo mejor del cine durante el 2023. Los encargados de presentar todas las categorías fueron los actores Zazie Beetz y Jack Quaid. La ceremonia 96 de los Oscar se realizará el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles y será conducida por Jimmy Kimmel.

De nuevo México está de fiesta con la nominación de Rodrigo Prieto, quien resultó nominado en la categoría de mejor cinematografía gracias a su trabajo en “Killers of the Flower Moon” del director Martin Scorsese. Esta es la cuarta vez que nominan a Rodrigo por la misma terna, la primera ocasión sucedió en 2006 con “Secreto en la montaña” del director Ang Lee, así también sucedió en el 2017 con “Silence” y en 2020 con “El irlandés”, cintas que también fueron dirigidas por Scorsese.

Rodrigo Prieto también trabajó en la cinematografía de “Barbie” de la directora Greta Gerwig, por lo que también se especulaba que podría haber alcanzado una doble nominación. El cineasta se medirá en la terna con importantes fotógrafos como Edward Lachman por “El conde”; Matthew Libatique por “Maestro”; Hoyte van Hoytema por “Oppenheimer” y Robbie Ryan por “Poor Things”.

Originario de la Ciudad de México, Rodrigo nació un 23 de noviembre de 1965. Es un destacado fotógrafo y director que ha desarrollado proyectos fílmicos, cortometrajes y videoclips. El cineasta de 58 años ha participado en películas nacionales como “Sobrenatural” (1996), “Un embrujo” (1998), “Amores perros” (2000) y “Frida” (2002). En cuanto al cine internacional, ha participado en cintas como “8 Mile” (2002), “Brokeback Mountain” (2005), “Los abrazos rotos” (2009), “Biutiful” (2010), “Argo” (2012), “The Wolf of Wall Street” (2013), “Silence” (2017) y “El irlandés” (2019), entre muchas otras.

Una experiencia “épica”

Aunque ha trabajado con distintos directores a lo largo de su carrera, tanto mexicanos como extranjeros, Prieto ha logrado tres de sus cuatro nominaciones al Óscar en películas dirigidas por el reputado director estadounidense Martin Scorsese, con quien ha sido “épico” trabajar.

“Ha sido una experiencia épica y muy, muy hermosa. Siempre lo admiré mucho, desde incluso antes de la escuela de cine”, apuntó.

Afirmó que participar con él ha sido un sueño hecho realidad y explicó que ““Killers of the Flower Moon” es un momento “álgido” de su colaboración.

Curiosidades de la edición 2024

Martin Scorsese se convirtió en el director vivo con más nominaciones al Oscar con un récord de 10 ahora que compite a la mejor dirección por “Killers Of The Flower Moon”, superando a Steven Spielberg que tiene nueve.

La canción “I’m Just Ken” para Barbie, interpretada por Ryan Gosling también alcanzó una nominación al Oscar a mejor tema; en los Critics Choice ganó en esta categoría provocando la sorpresa del propio Gosling.

Justine Triet, directora, guionista y actriz francesa de 45 años, es la única mujer nominada en la categoría de mejor dirección este año, gracias a su trabajo en “Anatomy of a fall”.

Animación con toque tricolor

Otro mexicano que destacó por su trabajo en estas nominaciones es el animador Cruz Contreras, quien participa en “Spider-man: Across the Spiderverse”, proyecto nominado como mejor cinta animada. “Gente se logró la nominación al Oscar! Casi me da algo de ver que no la mencionaban. Felicidades a todos los nominados. Tortugas Ninja hacen falta ahí”, escribió en la red social X. En la terna, la película compite con “The Boy And The Heron”, “Elemental”, “Nimona” y “Robot Dreams”.

Se queda en la carrera

La cinta mexicana “Tótem” de Lila Avilés sólo llegó a la semifinal de la lista de las películas nominadas al Oscar en la terna de Mejor cinta internacional, donde la española “La sociedad de la nieve” con actores sudamericanos sí logró dicha nominación. Este filme aborda la historia de vida de los sobrevivientes de Los Andes. También el cortometraje animado de Rita Basulto que apareció en la shortlist de La Academia, no obtuvo una nominación al Oscar a pesar de los buenos comentarios y la buena racha en los festivales.

Talento nacional reconocido

En 2023, “Pinocho” de Guillermo del Toro ganó en la categoría de Mejor Película Animada.

En la edición de 2022, en la categoría de Mejor Película Animada contendió “Raya, el último dragón”, de Carlos López Estrada.

Las películas con más designaciones

La multipremiada cinta de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, logró 13 nominaciones en las categorías principales, como Mejor cinta; Mejor dirección; Mejor actor para Cillian Murphy y Mejor actriz y actor de reparto para Emily Blunt y Robert Downey Jr., respectivamente.

Durante la pasada ceremonia de los Critics Choice Awards, el filme se llevó a casa ocho de los galardones más importantes, mientras que en los Globos de Oro obtuvo cinco premios. Además, la película volverá a las pantallas de cine a partir del 25 de enero. Por si fuera poco, el filme fue uno de los más taquilleros del 2023 al recaudar 952.6 millones de dólares.

Por otro lado “Poor Things” de Yorgos Lanthimos tiene 11 nominaciones. La cinta que ya está en salas de cine en México también sobresale en las categorías principales donde los especialistas apuntan a que Emma Stone se hará con el premio como mejor actriz por interpretar a “Bella”, en 2017 ganó en la misma categoría por “La La Land”.

“Killers Of The Flower Moon”, la cinta por la que Prieto está nominado, cuenta en total con 10 nominaciones, destacando también la actriz Lily Gladstone, una mujer nativa americana criada y educada en la población Blackfeet en la reserva de Browning. Además de pertenecer a esta comunidad, su padre es parte del Nez Perce, otra fracción indígena de la región.

En tanto, “Barbie” logró ocho nominaciones, la mayoría en categoría técnicas, pues Greta Gerwig no figuró en la lista como Mejor directora, aunque sí en Guión adaptado, por otra parte, Margot Robbie no alcanzó nominación como Mejor actriz, pero sí como productora en la terna de Mejor filme. En tanto, Ryan Gosling sí sorprendió al ser nominado a Mejor actor de reparto por interpretar a “Ken”. El público ha destacado en redes sociales que es bastante irónico que una película feminista como “Barbie” no tenga nominadas a Greta y a Margot, pero sí a Ryan, lo que también es de subrayarse que la actriz América Ferrara, quien también es parte de “Barbie”, sí está nominada como Mejor actriz de reparto por este filme que fue el más taquillero del 2023, recaudando mil 440 millones de dólares.

Cillian Murphy también está nominado por su labor en “Oppenheimer” de Christopher Nolan. AP

Nominaciones top

Mejor película

“American fiction”

“Anatomy of a fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the flower moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past lives”

“Poor things”

“The zone of interest”

Mejor dirección

Justine Triet por “Anatomy of a fall”

Martin Scorsesse por “Killers of the flower moon”

Christopher Nolan por “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos “Poor things”

Jonathan Glazer por “The zone of interest”

Mejor actriz

Annete Bening por “NYAD”

Lily Gladstone por “Killers of the flower moon”

Sandra Hüller por “Anatomy of a fall”

Carey Mulligan por “Maestro”

Emma Stone por “Poor things”

Mejor actor

Bradley Cooper por “Maestro”

Colman Domingo por “Rustin”

Paul Giamatti por “The Holdovers”

Cillian Murphy por “Oppenheimer”

Jeffrey Wright por “American Fiction”

Mejor película animada

“El niño y la garza”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot dreams”

“Spider-man: across the spider-verse”

Mejor canción original

“The fire inside” de “Flamin' hot”

“I'm just Ken” de “Barbie”

“It never went away” de “American Symphony”

“Wahzhazhe ( a song for my people” de “Killers of the flower moon”

“What was I made for?” de “Barbie”

Mejor guion adaptado

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor things”

“The zone of interest”

Mejor guion original

“Anatomy of a fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May december”

“Past lives”

Mejor cinematografía

“El conde”

“Killers of the flower moon” (Rodrigo Prieto)

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor things”

CT