Este 20 de abril se estrena en las salas de cine, la película mexicana “Diario de un viaje inesperado”, escrita, dirigida y producida por Paco Álvarez, la cual cuenta con la participación estelar de Getsemaní Vela, Xabiani Ponce de León, Kevin Holt y la aparición especial del músico Chucho Rivas, entre otros.

Este proyecto es un “coming of age” que aborda el romance, pero que explora temáticas como los miedos, el perdón, los secretos, los misterios y la culpa de una familia adinerada que tiene como única heredera a “Michelle” (Getsemaní). Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el cineasta Paco Álvarez.

“Estoy muy contento de tener a este bebecito por salir, es una gran satisfacción poder hacer cine ‘coming of age’ y que además se pueda ver en la sala de cine, porque aunque lo hagas, no siempre llega; a veces pasa a una plataforma directo. Entonces, me parece importante esto, porque (en una sala) se ve y se escucha diferente”.

En cuanto a partir de qué idea y sentimiento nace desarrollar este filme, acota: “El tema del viaje o la road movie, es un género cinematográfico que te permite explorar mucho los sentimientos y las emociones de las personas. En este caso son dos jóvenes que están viajando a Chiapas, uno de los lugares más hermosos que tenemos en México. Y el tema de viajar es un poco como esta metáfora de la juventud, del ‘coming of age’, del joven que está conociéndose o emprendiendo un camino hacia lo desconocido, descubriendo cosas que no sabía de él o de su pasado… encontrándose”.

Sobre el reparto, aunque todos tienen trayectoria destacada, no son rostros de la farándula cotidiana: “Yo lo que quería era a actores que no hubieras visto en tantas películas, porque en el caso de ‘Michelle’, la protagonista, me parecía importante que la actriz fuera fresca, que no la hubieras visto en otro papel donde tuvieras un prejuicio. Y bueno, es Getsemaní, una actriz que ha tenido una buena carrera, pero que acaba de empezar y esta es su primera película donde protagoniza y creo que de aquí en adelante ya la veremos más”.

A propósito de Chucho Rivas, explica que se trata de una participación especial con un personaje muy chistoso. "Él es un gran músico y cantautor, pero además es un gran actor, él estudió actuación, fue muy padre trabajar con él”.

En su trayectoria, Paco ha hecho documentales como “Sal”, “Los Serdán” y “La Esfera”, al respecto habla de los retos que encuentra entre un género como éste y la ficción: “El documental me encanta, es un género donde puedes explorar y hablar de cualquier tema, con una estructura diferente, pero es muy distinto a contar una historia de ficción, porque se requiere de muchas cosas que un documental no te exige, como el contar una historia que le guste al público de principio a fin, los personajes, los actores, las actuaciones, el arte… son cosas muy diferentes. Pero mi experiencia como documentalista me sirve en algunos momentos cuando quiero poner esa cámara contemplativa y de repente ver algo o ir a un ritmo mucho más lento”.

Finalmente, Paco habla sobre llevar las riendas de “Diario de un viaje inesperado” desde todos los frentes. “Es difícil hacer cine en este país. Entonces, tú tienes que hacer muchas cosas dentro del proyecto para poder lograrlo, pues éste nace con la intención de ser un producto honesto”. Comparte que además de dirigir, escribir y producir, también hizo supervisión musical, participó en el casting para elegir a los actores, se involucró en el sonido también, “en todo, esa es la única manera que aquí en México tú puedes llevar tu proyecto como director a algo que te guste”. Paco sigue teniendo proyectos audiovisuales en curso.

¿De qué trata “Diario de un viaje inesperado”?

“Michelle” (Getsemaní Vela), una joven superficial y adinerada, recibe como herencia de su padre un diario donde le indica que debe realizar un viaje a Chiapas para poder acceder a todos sus bienes. A pesar de estar en contra, se ve obligada a viajar en compañía de un músico (Xabiani Ponce de León) a quien ella confunde con el abogado que debe dar fe del viaje. En Chiapas, ella descubre los valores humanos que la acercan a sus raíces, además de encontrar el amor y de ver la vida desde otra perspectiva que la hacen entender que los bienes materiales no son lo más importante.



CT