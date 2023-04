Esta semana llegó a las salas mexicanas de cine la película de terror “Los Habitantes”, ópera prima del director Homero Bueno. El filme llega bajo el sello de Cinépolis Distribución en colaboración con Yibrand Films, Black Bear Studios, Nectar Sound Drops y Victor Velasco. La película está protagonizada por Jorge Luis Moreno, quien además funge como productor ejecutivo de dicho proyecto.

A propósito de la salida comercial de la película, ganadora del premio a Mejor Director en la categoría Competencia Iberoamericana de Largometrajes en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) 2022, EL INFORMADOR conversó con Jorge Luis, quien destaca que en el estreno que tuvieron en la Ciudad de México, tuvieron una muy buena respuesta por parte del público, “nos fue muy bien”, resalta.

Recuerda por ejemplo, que él llegó al proyecto porque conoce de tiempo atrás a Homero, incluso vivieron juntos como roomies en esta travesía en la que él se estaba formando como actor y el cineasta como director y guionista, así que conocía muy bien esta aventura fílmica que Homero estaba formando, por lo que no dudó en participar justamente no sólo como actor, también como productor ejecutivo.

“Me tocó estar presente en esta evolución. Hace un año me mandó el guion, lo leí y me dijo que parecía que había recursos para filmar y me preguntó que si le entraba como productor ejecutivo”. Expresa que tener esta experiencia fue darse cuenta de que un proyecto como este con un presupuesto holgado y reducido, más que filmar, porque estaba la película muy bien redondeada a través del guion, “era resolver problemas y saber cómo atacarlos” para que el proceso natural del filme avanzara sin contratiempos.

Sobre desarrollar filmes de terror en este contexto del cine mexicano, explica que “ha habido varios proyectos de este género que tienen identidad propia, que no se dejan llevar por copiar ciertos estilos del cine extranjero”, resalta que una película como “Los Habitantes” tiene un guion inteligente que hace que el público interactúe con la cinta a través de las capas que desarrolla. En el elenco también participan Estefanía Hinojosa, Luis Alberto García, la primera actriz Angélica Aragón y Jessica Mendiolea.

En la trama, Jorge Luis interpreta a “Emiliano”, un joven que tras sufrir un accidente, decide recomenzar por lo que regresa a Monterrey, pero algo siniestro lo espera en su nueva vida, hay entes siniestros en casa que lo comenzarán a atormentar.

“Esta película es de terror con una estructura de thriller, no es un proyecto de grandes presupuestos, pero es una historia bien escrita y bien llevada. Aunque es el primer largometraje de Homero, es preciso, limpio y elegante en cuanto al aspecto visual y el tono actoral. Parte de la trama del viaje del protagonista es descubrir qué tanto es la parte sobrenatural y la parte humana que tenemos todos”.

Reitera que el guion es fundamental en una buena historia y el de Homero tiene los elementos necesarios para enganchar a la gente en una trama que “abre puerta tras puerta y te ofrece susto tras susto”.

Expresa además, que con respecto a la preparación del personaje, justamente todo partió de ahí del guion y del trabajo con el director para desarrollar la corporalidad y la angustia por la que atraviesa “Emiliano”; además, explica que ese también fue el proceso de los demás personajes para que no se atropellaran entre sí, “haciéndoles conscientes de las decisiones que toman”. En la trama también se habla de la salud mental y refiere Jorge Luis que es importante hablar de ésta en primera persona, porque nos involucra a todos y todavía hay cierto tabú al hablar de ella.



Sinopsis de “Los Habitantes”

A cuatro años del accidente que lo habría dejado en coma y al borde de la muerte, “Emiliano” decide volver a Monterrey a iniciar una nueva vida. Pero, al poco tiempo de haber llegado a su nueva casa con su familia, los siniestros y perturbadores habitantes de esta casa comenzarán a hacerse presentes en la vida de “Emiliano” y su familia. Consternado por su salud mental, “Emiliano” busca ayuda profesional, pero para su desgracia ni los especialistas ni su esposa logran encontrar explicación para estas extrañas y misteriosas apariciones.



Filmografía

¿En dónde has visto a Jorge Luis Moreno?

“La vida es una canción” (2004), serie.

“Niñas mal” (2007), película.

“Déficit” (2007), película.

“El estudiante” (2009), película.

“Cristiada” (2012), película.

“El Señor de los Cielos (2015-2017), serie.

“Desde el más allá” (2017), película.

“Mi Mariachi” (2018), película.

“Mundos cósmicos” (2019), película.

“El Barón” (2019), serie.



El actor Jorge Luis Moreno, nació el 19 de diciembre de 1981, en Hermosillo, Sonora, México. CORTESÍA

CT