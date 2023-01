Explorar en la mente y las decisiones humanas puede a veces ser más aterrador que cualquier historia sobrenatural. Eso lo sabe bien Night Shyamalan, el director de filmes como “El sexto sentido” y “Señales”, quien el año pasado exploró en lo más profundo de sus perturbaciones para crear su nueva cinta “Llaman a la puerta”, la cual llega a la taquilla de México el próximo 2 de febrero.

Por si fuera poco, entra en terrenos apocalípticos de la mano de una niña de ocho años: Kristen Cui, en quien recae el papel protagónico, así como lo hizo en 1999 con Haley Joel Osment, de entonces 11 años, en la película “Sexto sentido”.

Cui da vida a “Wen”, una pequeña que fue adoptada por una pareja gay. Junto a sus padres, “Eric” (Jonathan Groff) y “Andrew” (Ben Aldridge), viajan a una cabaña aislada en el bosque, donde de pronto cuatro extraños con picos y cadenas tocan a la puerta.

“Cuando descubrí que realmente tenía el papel me sentí muy especial y tengo la sensación de que esta es una oportunidad para toda la vida y quiero apreciarla, aunque es difícil de creer”, acepta en entrevista Kristen Cui, quien debuta en cine con este personaje.

Para preparar su papel, la pequeña actriz recuerda que dividió sus líneas en siete partes con la finalidad de memorizar cada parte un día de la semana y después el guión en tres fragmentos hasta haberlo repasado completo en un mes.

“Buscaba detalles importantes para realizar y practicar algunas de las acciones y emociones, sentí mucha responsabilidad”, detalla Kristen.

La producción del cineasta indio-estadounidense está ambientada en una era moderna, donde la televisión es el principal vehículo de información.

“Redmond” (Rupert Grint), “Leonard” (Dave Bautista), “Adriane” (Abby Quinn) y “Sabrina” (Nikki Amuka-Bird) dan vida a los cuatro encargados de darle la noticia a “Wen” y su familia, de que han sido elegidos, mediante unas visiones, para salvar al mundo antes de que una serie de catástrofes los dejen como los únicos sobrevivientes.

Para evitar la desgracia, ellos tendrán que tomar una decisión imposible.

“Night es un excelente director, él simplemente sabe cómo empujarte a cumplir tu papel. Literalmente, sentí como si algo me empujara a empaparme y eso hizo que no fuera demasiado fácil ni difícil”, cuenta Cui.

A su corta edad, la pequeña de ocho años relata que esta cinta que lleva un mensaje de fe y unión también despertó su interés por el cine de suspenso y terror psicológico.

“Siempre he tenido la actuación como uno de mis intereses, quiero decir, siempre quise verme en una valla publicitaria y en la gran pantalla de cine, pero cuando estaba actuando en mi primera escena para esta película, pensé, Dios mío, esto es lo que quiero hacer, quiero esto como mi principal interés porque literalmente, es muy divertido hacer esto como actor, tener este tipo de experiencia, es como una nueva oportunidad interesante de vida”, señala.

Un reflejo del estado del mundo

La cinta basada en el libro “La cabaña del fin del mundo”, de Paul Tremblay, tiene la característica principal de las películas de Shyamalan: se centra en la familia pero, al mismo tiempo “es una historia bíblica moderna”, según apunta el director, que explora detrás de la fe y la creencia, la certeza y la duda, así como el poder y los límites.

Se trata de un reflejo sobre lo que el cineasta piensa del estado del mundo actualmente y conecta también con su exitosa serie, “Servant” (que concluyó este mes tras cuatro temporadas), pero la prioridad en esta historia fue que el sentimiento de encierro contribuya a la asfixia de la trama, por lo que construyeron una cabaña en una granja donde fue filmado todo.

“Fue muy aterrador cuando lo estaba viviendo, pero el equipo trataba de que el detrás de escena fuera un poco divertido”, relata Kristen. “Por ejemplo, un día me espanté porque descubrí que había un rastro de sangre y no me di cuenta de que ellos habían usado una muñeca de trapo blanca para sacar sangre y lo hicieron sólo para hacer una broma”.

