Con financiamiento y producción jalisciense, la película de terror mexicana “Game Over”, se encuentra a una semana de concluir su rodaje, el cual se realizó totalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Con tintes gore y la presencia de lo sobrenatural con un monstruo, al viejo estilo del cine de terror mexicano, la cinta tiene como objetivo estremecer al espectador: “Definitivamente no es una película de terror fresa”, dice a EL INFORMADOR Carlos Marín, guionista y director de esta pieza, la cual es su ópera prima.

La cinta, con ambiente retro, está protagonizada por Carla Adell (“No manches Frida”), quien ya tiene experiencia en diversas puestas en escena de terror. Su papel es el de una joven que investiga la muerte de su hermana, una streamer que pierde la vida luego de jugar un videojuego maldito de los años ochenta.

Detrás de cámaras de la cinta “Game Over”. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

El asesino es un monstruo llamado “Goggi”, cuya realización cuenta con un traje hecho a la medida y elementos prostéticos y animatrónicos, que le dan movilidad a los gestos de su cara.

La caracterización del monstruo es un proceso complejo de varias horas, que está a cargo del diseñador de makeup effects, Gabriel Solana (“Two and a Half Men”), nominado a un Emmy, quien también realiza los efectos especiales de las sangrientas heridas de los personajes.

Esta última semana de grabación la realizarán en un hospital abandonado de la Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, y en una cabaña del Bosque de la Primavera; previamente grabaron en algunas carreteras aledañas a la Ciudad, en el motel Loma Bonita y en una vivienda de Moctezuma, Zapopan.

“Los productores son de aquí, a mí me encanta venir a una ciudad diferente, que además es muy bonita, y no estar filmando todo el tiempo allá (en CDMX) como todas las series, todas las películas, me gusta venir a ayudar a abrir ese tema. Yo no conocía Jalisco y me encanta, hay muchos lugares, un montón de carreteras, lugares, que nos sirve”, explicó Carlos Marín.

La película es producida por la jalisciense Pulsar Films, cuenta con una bolsa de 800 mil pesos del Gobierno estatal que ganó a través de la primera convocatoria del programa Filma Jalisco; también, tiene presupuesto federal del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) e inversión de la iniciativa privada.

El equipo creativo se complementa con Alexandra Berruezo, encargado del diseño de producción, Damian de Anda está en la Dirección de Arte; Carlos Hidalgo, en Fotografía y Alberto Gauna es el Productor en Línea.

Carlos Marín, el guionista y director de “Game Over” posa desde el set de filmación. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

CT