Esta semana llegó a más de dos mil salas de la República Mexicana la película “La Usurpadora: El Musical”, remake de la telenovela de los años 90, “La Usurpadora”, protagonizada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga. Ahora quienes están en los roles estelares en este filme son la cubana Isabella Castillo y el jalisciense Alan Estrada, donde también participan Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Cecilia Toussaint, Shane West, Valentina y las participaciones especiales de Alejandra Guzmán y la propia Gaby Spanic.

A propósito del estreno, Isabella y Alan hablan para EL INFORMADOR sobre este proyecto que en su banda sonora, presenta nuevas versiones de grandes clásicos pop de las décadas de los 80, 90 y 2000 como: “Vuelve”, “Bidi bidi bom bom”, “Dame otro tequila”, “Con zapatos de tacón” y “Cosas del amor”, entre otras.

“Esta es una película que se tardó cinco años en el proceso de preproducción para conseguir los derechos, en escribir y adaptar una telenovela de ocho meses a dos horas, más modernizarla y agregarle cosas que no tenía la versión que todos conocemos, la más famosa de Gabriela Spanic. Yo creo que la producción fue muy inteligente porque en ningún momento quiso competir con la otra ‘Usurpadora’, incluso a mí no me dejaron ver la versión original para hacer a estos personajes. Digamos que la película fue un experimento y un gran riesgo que hicimos con mucho amor”, cuenta Isabella.

También se sintió emocionada de compartir cuadro con Spanic, recuerda que la actriz fue cálida y muy profesional en el set con sus escenas de memoria. Incluso Isabella le pidió una foto para atesorar el momento.

En este filme, Isabella interpreta a las hermanas gemelas “Victoria” (la villana) y “Valeria” (la buena). La primera está cansada de su vida con su esposo “Carlos Daniel” (Alan Estrada) así que usa sus artimañas para obligar a “Valeria” a que se haga pasar por ella en el rancho “San Mateo”. Así, “Valeria” convertida en “Victoria” comenzará a cambiar la vida de todos en este lugar.

“Es una película muy divertida, para verla en familia. Además, también para cantar, porque todo el mundo se sabe las canciones, son clásicos. Se han hecho muchas versiones de ‘La Usurpadora’, pero ninguna como ésta, porque aquí nos alejamos un poco de la historia original y la reinventamos, haciendo una telenovela en cine”, refiere Isabella que de hecho esta es la primera telenovela que se convierte en una película musical.

Por su parte, Alan Estrada explica que este proyecto es una apuesta muy importante y arriesgada desde su concepción, “es una combinación de cosas que pueden asustar, pero la verdad es que el resultado ha quedado fenomenal y la respuesta tanto de la crítica como del público ha sido increíble”. Además, entre las locaciones que se eligieron para hacer la cinta están Tequila y Amatitán en Jalisco. “Fuimos muy afortunados de ver esos amaneceres con esos campos de agave preciosos que son patrimonio de la humanidad. Y además, mi personaje es de Jalisco, esta familia es tequilera así que (el público) se puede sentir identificado”.

Alan es un gran actor de musicales en el teatro y ahora plasma esta experiencia en el cine. “Al final el género es el mismo, pero el formato es completamente diferente. Es muy complejo hacer una película musical, porque es muy costosa de hacer, tomó mucho tiempo, se trabajó durante años y estuvimos mucho más tiempo (filmando) que lo que durarías haciendo una película, fueron muchos meses de ensayo y de grabar las canciones. Además, está impecablemente muy bien hecha”.

Justamente con el tema de las canciones, recuerda Alan que nunca le pasó por la cabeza que iba a cantar “Bidi bidi bom bom” y “‘Vuelve’ es una de mis canciones favoritas de toda la vida y tener oportunidad de cantarla en un momento tan climático de la película me hace sentir agradecido”. El soundtrack de la película ya está disponible en plataformas digitales.

Finalmente, tanto Alan como Isabella cuentan que a raíz de este proyecto se han hecho muy buenos amigos, ella aprendió mucho de él, de su experiencia como actor de musicales, y él reconoce el gran trabajo que hizo ella en pantalla.

Sinopsis

Basada en la exitosa telenovela de los 90, “La Usurpadora”, cuenta la historia de “Valeria”, una joven que vive en Las Vegas y batalla por pagar el costoso tratamiento de su abuelita. Un día tiene un reencuentro con una mujer idéntica a ella, pero con una personalidad completamente distinta, y quien le ofrece mucho dinero para tomar su lugar en México, donde vive junto a su esposo Carlos Daniel y sus hijos. “Valeria” acepta la oferta, pero le costará fingir ser la fría y despiadada “Victoria”, mientras intenta mantener unida a la familia y rescatar el negocio.

CT