La falta de asistencia de actores y escritores de Hollywood -debido a su huelga, que prohíbe su presencia en eventos de promoción- no se volvió kryptonita para los miles de asistentes a la Comic-Con de San Diego, que abrió sus puertas ayer y concluirá hasta el domingo 23 de julio.

Los pasillos y salas de exhibición y conferencias, que comprenden 140 mil 208 metros del Centro de Convenciones de esta ciudad, lucieron repletas en el primer día de la edición 52 de la expo.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el evento, que celebra la cultura pop en cómics, libros, arte, juguetes, música, videojuegos, series y películas, vendió un total de 130 mil acreditaciones, por lo que se espera que lleguen a la meta de asistencia de cada año.

Cabe señalar que este año el evento tendrá una importante presencia mexicana, con la participación de los dibujantes y escritores de cómics: Humberto Ramos y los diseñadores de arte Francisco Herrera y Tehani Farr, quienes estarán disponibles para convivir con sus fans; sin embargo, se extrañará el panel del filme de superhéroes “Blue Beetle” (2023), que iba a tener a parte de su elenco como Xolo Maridueña (“Cobra Kai”), Elpidia Carrillo, Adriana Barraza (“Babel”), Damián Alcázar y el comediante George López.

El realizador mexicano Ricardo Arnaiz, que debuta como director de live action en “Héroes”, sobre los legendarios cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847, encabezará un panel este domingo, al lado de sus actores Nicolás Haza y Roy Verdiguel.

Además, la lucha libre mexicana llega a la Comic-Con con la conferencia “Segunda Caída: Historietas y Lucha Libre”, impartida por el ilustrador Rulo Valdés y el luchador enmascarado de fama internacional “Canek Jr.”. La charla será hoy, a las 11:00 horas.

El ilustrador Rulo Valdés, impartirá la conferencia “Segunda Caída: Historietas y Lucha Libre”. ESPECIAL

El panorama en general

A los alrededores, los principales edificios del centro financiero y turístico de San Diego, incluyendo la Avenida Market Street y el estadio de béisbol de Los Padres, Parque Petco, lucen imágenes de carteles de series como “What we do in the Shadows” y “The Bear”.

Los personajes de “Los Simpson” decoran un rascacielos, el rostro gigante de Gal Gadot, protagonista de “Heart of Stone”, acompaña la entrada del Centro de Convenciones, mientras el tranvía de San Diego trae a los personajes de la serie “Futurama” en sus ventanas.

Aunque los fans acuden como cada año para enterarse de las novedades en cómics, juguetes y libros a través de las ocho salas sin división que conforman el área de exhibición con mil espacios, los grandes estudios como Disney, Warner Bros., Universal, Sony y Paramount no vienen ahora con una gran presencia.

Sólo la marca Star Wars mantuvo su acostumbrado espacio, así como Marvel y DC; estos últimos combinando cómics e imágenes de sus series y películas.

El famoso Hall H, que agrupa año con año unos 6 mil fans por evento y que tiene memorias épicas por lanzamientos de grandes franquicias como “Harry Potter”, “The Walking Dead”, “Twilight”, “Game of Thrones” y los universos en pantalla de “Star Wars”, Marvel y DC, este 2023 tiene una pequeña presencia de proyectos, debido a la falta de participación de los actores.

Paramount Pictures presentó avances de su cinta animada “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, hubo además conferencias sobre el último filme de “Dungeons & Dragons” y el estreno exclusivo de la temporada final de “Archer”. Mientras que hoy y mañana, el Hall H tendrá pláticas sobre “The Walking Dead” y “Spider-Man”, sin nada a destacarse.

Sólo William Shatner, famoso por su “Capitán Kirk”, tendrá este sábado su ponencia para presentar su documental “You can call me Bill”.

La sala en el segundo piso que une las dos alas del Centro de Convenciones, destinada a autógrafos con celebridades por los que la gente paga desde 30 dólares a 100 por una foto o firma, se redujo a lo mínimo por la carencia de famosos.

“Soy de Inglaterra y ahí no soy miembro del SAG (Sindicato de Actores de Cine), así que mi agente me dijo viniera a San Diego a firmar autógrafos”, dijo David Cheung, quien ha tenido apariciones en la serie “Andor”.

CT