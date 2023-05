Harrison Ford fue ayer el rey de la alfombra roja de Cannes, por donde pasó por última vez como “Indiana Jones”, ya que el filme que presenta en el festival es el cierre de las aventuras del arqueólogo.

Con el acompañamiento de la conocida música que John Williams compuso para la primera entrega del filme, “En busca del arca perdida”, hace nada menos que 42 años, el equipo de este quinto Indiana Jones fue recibido con la ovación de las miles de personas que rodeaban el Palacio de Festivales de Cannes.

Junto a Ford, sus compañeros de “Indiana Jones y el dial del destino” (”Indiana Jones and the Dial of Destiny”): Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y el joven Ethann Isidore, el más emocionado de todos.

También el realizador del filme, James Mangold, que ha tenido la difícil tarea de reemplazar a Steven Spielberg, responsable de las cuatro entregas anteriores de Indiana Jones. Ford, con un impecable y clásico esmoquin, pasó dos veces por la alfombra roja, primero de la mano de su mujer, la también actriz Calista Flockhart, y la segunda con el equipo.

Desde primera hora de la mañana, los fans esperaban frente al Palacio de Festivales de Cannes, algunos incluso disfrazados como Indiana Jones, aunque no tuvieron ocasión de hacerse fotos con su ídolo, que no se acercó a ellos, algo que sí hizo Mikkelsen.

Por la alfombra roja también pasó el líder indígena brasileño Raoni Metuktire, con un tocado de plumas verdes y amarillas y su célebre disco labial, conocido por su defensa de la selva amazónica y las culturas indígenas. Igualmente, la popular actriz india Aishwarya Rai, con un extravagante vestido abrigo plateado con una enorme capucha semirígida, una larguísima cola y un lazo gigante negro.

Otros rostros conocidos que se dejaron ver en la alfombra roja de Cannes fueron el compositor francés Jean Michel Jarre con su esposa, la actriz china Gong Li, el realizador británico Steve McQueen o la modelo brasileña Adriana Lima.

EFE

“El Dial del Destino”

Esta nueva historia se sitúa en Nueva York en 1969, con un “Indiana Jones” a punto de jubilarse como profesor de arqueología y sufriendo por la separación de Marion (Karen Allen), con la que se había casado al final de la entrega anterior.

Pero llega Helen Shaw, hija de su viejo amigo Basil (Toby Jones) y ahijada de Indy, además de ser arqueóloga y traficante de objetos preciosos. Su aparición hace que Indiana se meta en una aventura que le llevará por todo el mundo, como es habitual en la saga.

Lo mejor del filme, que se estrenará en todo el mundo en la última semana de junio, es que Harrison Ford tiene 80 años e “Indiana” quizás unos pocos menos, pero muchos como para pretender que tenga la energía y la fuerzas de las películas anteriores.

Harrison Ford recibe Palma de Oro en Cannes

Indiana Jones y Harrison Ford llegaron a Cannes ayer para el estreno mundial de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (”Indiana Jones y el Dial del Destino”) en uno de los eventos más esperados del festival de la Riviera francesa.

Ford, de 80 años, quien ha dicho que “Dial of Destiny” será su última actuación como el personaje, recibió una Palma de Oro honoraria del Festival de Cine de Cannes. El año pasado, Cannes agasajó a “Top Gun Maverick” y Tom Cruise de manera similar.

Dentro del teatro, Ford fue recibido con estruendosos aplausos. Sonrió y miró alrededor antes de recibir la Palma de honor.

“Estoy muy conmovido por esto. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos. Acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos”, dijo Ford después de que se reprodujera un clip de su carrera.

“Una gran parte de mi vida, no toda mi vida”, continuó Ford, agradeciendo a Flockhart, así como al director de “Dial of Destiny”, James Mangold, y a la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge.

No es la primera película de “Indiana Jones” que se estrena en Cannes. La cuarta entrega, “Indiana and the Kingdom of the Crystal Skull” (”Indiana y el Reino de la Calavera de Cristal”), se estrenó en el festival en 2008. Tanto los críticos como los fanáticos no fueron muy receptivos con “Crystal Skull”, pero a pesar de esto, recaudó 790 millones de dólares en todo el mundo.

Esta vez, “Dial of Destiny” espera tener un impacto global similar, si no mayor, sin sus famosos cineastas. La nueva película, que Walt Disney Co. estrenará el 30 de junio en Estados Unidos, es la primera película de “Indiana” que no está dirigida por Steven Spielberg o basada en una historia de George Lucas. En cambio, Mangold (”Ford vs. Ferrari”, “Logan”) toma las riendas de la película, coprotagonizada por Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.

AP

Harrison Ford recibió la Palma de Oro honorífica de manos de la presidente del Festival Internacional de Cine de Cannes, Iris Knobloch. EFE

Presentan tráiler de “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese

El primer tráiler de “Killers of the Flower Moon”, la nueva cinta de Martin Scorsese, fue desvelado ayer y muestra los primeros adelantos de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, quienes comparten un proyecto por primera vez.

“Hay muchos lobos hambrientos, ¿puedes encontrar a los lobos en esta fotografía?”, dice el personaje de DiCaprio mientras sostiene en sus manos un libro y aparecen en forma de destello algunas secuencias del filme que llegará a los cines en octubre.

El “western” basado en la novela homónima de David Grann está ambientado en la Oklahoma (EU) de 1920 y sigue los asesinatos en serie nativos de la tribu Osage en la lucha por el petróleo, y la investigación del recién formado FBI.

Esta es la primera vez que el reputado director estadounidense junta los talentos de las dos estrellas más presentes en su filmografía.

CT