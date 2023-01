El próximo 26 de enero se estrena en salas de cine la comedia mexicana de Videocine, “Infelices para siempre”, protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval. En días pasados fue la premier en Guadalajara en un centro comercial de la ciudad. Y ahí EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con el comediante y presentador, quien manifestó sentirse muy feliz por compartir este proyecto con Consuelo, su amiga de toda la vida.

“Este es un momento muy especial, estamos empezando el año y estoy muy bendecido por tantas cosas bonitas que me han pasado desde 2022, y ahora arrancamos con el pie derecho con el estreno de esta película que filmamos desde 2019, antes de la pandemia. Y que ya teníamos muchas ganas de que se estrenara; no sabíamos qué iba a pasar, casi, casi de… ¿La vamos a estrenar o no? Y mira, ahora ya es un hecho, es una realidad aquí en Guadalajara con este gran recibimiento que nos dio el público”.

Resaltó que está satisfecho con el resultado de la película. “Tenemos un gran elenco de actores como Angélica Aragón, Ari Telch, Livia Brito y Luis Arrieta. Además, la historia no es una clásica comedia donde te vas a reír y ya, tiene fondo, tiene un mensaje, y eso me gusta, eso fue lo que me motivó a hacer esta película. Y además, otra cosa muy importante, el estar haciendo mancuerna por primera vez en cine con Consuelo Duval, que creo que eso también le da un plus”. Esta cinta es el primer protagónico de la actriz en cine.

La trama de “Infelices para siempre” aborda la vida de “María José” y “Alfredo” (Consuelo y Adrián), quienes están por cumplir 20 años de casados y ya no se soportan. Juntando sus ahorros, sus hijos les regalan un viaje a Puerto Peñasco, en Sonora, al mismo hotel en donde celebraron su Luna de Miel. Sin embargo, un hechizo hará que repitan una y otra vez el día de su aniversario hasta que recuerden las razones por las que se casaron.

Reitera Adrián que para él es muy bonito ser parte del debut en cine de Consuelo, que si bien ya ha hecho cosas en otras películas, éste fue su primer protagónico. “Qué cosa tan hermosa y qué padre que yo sea el que esté al lado de ella aquí, haciendo mancuerna. La verdad es que estoy muy contento, la película es muy linda y diferente, no es la clásica comedia romántica, tiene aventura, tiene acción y ese feeling de decir, ‘hay que rescatar las relaciones, hay que luchar por el amor’”.

Confesó además que el reto de trabajar de nuevo con Consuelo fue hacer que el público los vea con personajes completamente distintos, más allá de lo que la gente los vio en proyectos como “La Hora Pico”, por ejemplo. “‘El Vítor’ y ‘La Nacaranda’ fueron dos personajes tan fuertes, tan populares y tan icónicos. Entonces, hacer una película así era un gran reto y estamos muy satisfechos con el resultado”.

Además, comparte que cuando se enfrenta a una historia distinta con un personaje como “Alfredo”, tiene que echar mano de su archivo de emociones para poder transmitirlas a éste: “Por ejemplo, sentir que estás rompiendo una relación (porque llegan) los recuerdos y he pasado por esas, caer en la monotonía, la duda e incertidumbre de si ya se va a terminar, o ver si vale la pena luchar por una relación”.

Adrián continúa con su programa para Univision “De noche pero sin sueño” y también está de gira con Adal Ramones a través de “ChavoRucos Tour”.

“Definitivamente puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, con mi hija de dos años, mi hijo de 19 y ahora con este show con el cual nos fue tan bien en Estados Unidos que quisimos traer el espectáculo a México —se presentaron en Guadalajara el pasado 21 de enero— y el cual continuará de nuevo en Estados Unidos, en marzo”, finaliza.

