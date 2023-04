Wes Anderson, Hirokazu Koreeda, Wim Wenders, Ken Loach, Todd Haynes y Marco Bellochio, competirán por la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes, en un apartado que sólo contará con un cineasta iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz.

Anderson regresa a Cannes con “Asteroid City”, un filme rodado en parte en la localidad madrileña de Chinchón y que cuenta con un reparto lleno de estrellas, como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody o Maya Hawke.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, presentó en rueda de prensa en París la programación de la 70 edición de Cannes, que en su competición por la Palma de Oro contará con 19 películas, aunque podría haber alguna incorporación. El japonés Koreeda, uno de los nombres habituales de Cannes, buscará su segunda Palma de Oro con “Monster” -ya se la llevó por “Un asunto de familia” (“Shoplifters”)- en 2018.

Mientras que el británico Ken Loach buscará ser el primero en lograr la tercera con “The Old Oak”, las anteriores fueron por “El viento que agita la cebada” (2006) y “Yo, Daniel Blake” (2016).

Para el alemán Wim Wenders sería la segunda, tras la conseguida por su título más emblemático, “Paris, Texas” en 1984. Ahora compite con “Perfect Days”, en una edición en la que también presentará “Anselm” en Sesiones Especiales.

“Il sole dell’avenire” es el título del trabajo con el que el italiano Nanni Moretti luchará por su segunda Palma de Oro (“La habitación del hijo” la ganó en 2001), al igual que el turco Nuri Bilge Ceylan, que presenta “About Dry Grasses” (ganó el premio más importante de Cannes por “Winter Sleep” en 2014).

El veterano Marco Bellochio, quien en 2021 recibió la Palma de Oro de honor, entra en la competición oficial con “Rapito” y el estadounidense Todd Haynes con “May December”, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore.

El siempre original Akis Kaurismaki competirá con “Fallen Leaves”, con la que tratará de hacerse con la Palma de Oro en su quinto intento, y el chino Bing Wang participará con “Jeunesse”.

La competición también contará con “Club Zero”, de la austriaca Jessica Hausner; “The Zone of Interest”, del estadounidense Jonathan Glazer; “Les filles d’Olfa”, de la tunecina Kaouther Ben Hania; “Anatomie d’une chute”, de la francesa Justine Triet; “La chimera”, de la italiana Alice Rohrwacher; “L’été dernier” de la francesa Catherine Breillat.

“La passion de Dodin Bouffant”, del vietnamita Tran Anh Hung, y “Banel et Adama”, ópera prima de la franco senegalesa Ramata-Toulaye Sy, completan una selección oficial que sólo tiene un competidor iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz, con “Firebrand”.

El Delegado General del Festival de Cine de Cannes, Thierry Fremaux y la directora francesa del festival de cine de Cannes, Iris Knobloch, posan después de anunciar la Selección Oficial del 76 Festival de Cine de Cannes en París. AFP

El actor Harrison Ford, llegará a Cannes para el estreno mundial de “Indiana Jones y el dial del destino”. AFP

Chiara Mastroianni, la maestra de ceremonias del Festival de Cannes

La actriz y cantante franco-italiana Chiara Mastroianni, hija de los icónicos actores Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni, será la maestra de ceremonias en los eventos de apertura y clausura del próximo Festival de Cannes, que se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo.

La noticia fue desvelada ayer por el grupo de televisiones públicas France Télévisions y el medio digital Brut, especializado en redes sociales, los cuales serán los encargados de la difusión de las ceremonias, en asociación con el festival.

“Tengo un miedo escénico inmenso, pero estoy encantada. Lo vivo como una suerte total el poder asistir a la selección de cine más bonita del mundo”, expresó la actriz, según un mensaje difundido por France Télévisions.

“El Festival es una promesa de sensaciones vertiginosas, un lugar donde siempre existe la posibilidad de lo inesperado”, agregó Mastroianni, que ganó en 2019 el premio de interpretación de la sección, una cierta mirada por su papel en “Habitación 212” (“Chambre 212”), de Christophe Honoré.

La elección de Mastroianni como maestra de ceremonias se dio a conocer un día después de que el Festival de Cannes presentó las películas que integrarán la selección oficial de su edición número 76.

En total, 19 títulos competirán por la Palma de Oro, pero se prevé alguna adición a la lista en los próximos días.

Maestra de ceremonia, Chiara Mastroianni, actriz francesa. AFP

Voz del experto

Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes

“Marvelización” de Hollywood perjudica a grandes películas

La “marvelización” del cine de Hollywood es una mala noticia para muchas grandes películas estadounidenses, que ya no tienen el éxito que antes tenían en salas, de acuerdo al delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que puso como ejemplo la última película de Steven Spielberg, “Los Fabelman”.

En declaraciones a la prensa tras descubrir en París la lista de películas que participarán en la Selección Oficial de la edición número 76 del festival, Frémaux habló de Cannes como una “fotografía” del cine mundial, con vocación universalista.

El festival empezó como una suerte de “diálogo” entre Europa y Hollywood, recordó, pero hoy está abierto a todo el mundo. Su selección busca un “cierto equilibrio” entre países, agregó el director del festival, aunque el criterio privilegiado es siempre la “calidad”.

Este año, además, habrá un número inédito de películas firmadas por mujeres, seis, y una presencia más grande del cine africano. Sobre la presencia de plataformas de streaming, Frémaux reconoció que al día de hoy dan al cine energía y dinero, pero también “aventuras artísticas nuevas”, por lo que la puerta de Cannes está abierta siempre que se cumplan sus criterios.

“Cannes está en el centro de ese debate desde hace mucho tiempo”, recalcó.

En este caso, el título que destaca de esta naturaleza es “Killers of the Flower Moon”, para el que Martin Scorsese se ha aliado con una plataforma. El cineasta estadounidense, que recibió allí la Palma de Oro en 1976 por “Taxi Driver”, no había vuelto a formar parte de la Selección Oficial desde que en 1986 presentó “After Hours”, con la que se llevó el premio al mejor director.

Su nuevo título se presentará, en principio, fuera de competición, pero Frémaux no descarta que finalmente se integre en la carrera por la Palma de Oro, ya que la “invitación está hecha” y falta la respuesta final de los interesados. “Es una cuestión que en toda transparencia dejo abierta”, señaló, admitiendo que siempre es un riesgo para los grandes nombres del cine el entrar en competición y no salir premiados.

Wes Anderson, Hirokazu Koreeda, Wim Wenders, Ken Loach, Todd Haynes o Marco Bellocchio competirán por la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes, en un apartado que sólo contará con un cineasta iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz. En cuanto al cine español, se quedó fuera de la competición oficial, pero estará representado por Pedro Almodóvar y Víctor Erice.

Claves

Puntos relevantes de Cannes 2023

Estrellas - Como cada año, Cannes tendrá su dosis de glamour y este 2023 contará con la presencia de Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal, Ethan Hawke, Natalie Portman, Julianne Moore; así como Harrison Ford, quien llegará para el estreno mundial de “Indiana Jones y el dial del destino”.

- Como cada año, Cannes tendrá su dosis de glamour y este 2023 contará con la presencia de Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal, Ethan Hawke, Natalie Portman, Julianne Moore; así como Harrison Ford, quien llegará para el estreno mundial de “Indiana Jones y el dial del destino”. Leyendas - Este año competirán varias “vacas sagradas” que son antiguos ganadores de la Palma de Oro: Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan, Ken Loach y Wim Wenders.

- Este año competirán varias “vacas sagradas” que son antiguos ganadores de la Palma de Oro: Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan, Ken Loach y Wim Wenders. Directoras - Una de las deudas pendientes del Festival de Cannes es el acercamiento a la paridad de género en su selección de títulos. De los diecinueve títulos de la Competición Oficial, seis están dirigidos por mujeres: Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat y Ramata-Toulaye Sy.

- Una de las deudas pendientes del Festival de Cannes es el acercamiento a la paridad de género en su selección de títulos. De los diecinueve títulos de la Competición Oficial, seis están dirigidos por mujeres: Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat y Ramata-Toulaye Sy. Ausencias - El Festival de Cannes ha reducido la presencia latinoamericana a un espacio anecdótico. El año pasado no hubo ningún título en la Competición Oficial y para este 2023 la representación latina se comprime al filme “Firebrand” del brasileño Karim Aínouz.

- El Festival de Cannes ha reducido la presencia latinoamericana a un espacio anecdótico. El año pasado no hubo ningún título en la Competición Oficial y para este 2023 la representación latina se comprime al filme “Firebrand” del brasileño Karim Aínouz. Olvidados - En el tintero quedaron varias producciones que sonaban como posibles competidores de la Palma de Oro; entre ellas están: “Poor Things”, del griego Yorgos Lanthimos; “Napoleón” de Ridley Scott. Ambas películas pasan a ser favoritas para la Selección Oficial del Festival de Venecia.



