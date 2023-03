La película jalisciense “Carretera 15”, dirigida por Rafael Altamira, rodada a finales de noviembre del 2021 y protagonizada por Tatiana del Real (“Gloria”), Cristóbal Orellana (“High School Musical”), Frank Rodríguez (“My First Movie”) y Paul Pineda (actor debutante), más la participación especial de Chuy Hernández, ha tenido un buen camino por festivales de cine, ganando inclusive varios galardones.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director comparte que el estreno comercial se espera que sea en octubre de este 2023 en salas de Cinemex y Cinépolis, en diversas ciudades de la República Mexicana.

“La historia era un guion original de Frank Rodríguez, uno de los actores de la película. Él, junto con un productor, me propusieron el proyecto y yo accedí a participar en él haciendo ciertas reescrituras del guion para hacerlo más a mi estilo, ya que originalmente éste era más como un viaje interno, medio contemplativo, una cinta más artística, y si soy honesto, yo soy más de cine comercial. Entonces, le metí de mi cuchara y (la trama) la hicimos un poco más intensa”.

¿De qué trata “Carretera 15”?

La historia se desarrolla en los años 80 a partir de un grupo de cuatro personas. “El personaje principal quiere hacer este viaje para proponerle matrimonio a su chica, de sorpresa, y decide llevarse a su mejor amigo que su novia no tolera, pero ella también se lleva a su mejor amigo que es un chavo gay. Y en esa época había una intolerancia hacia la homosexualidad y el protagonista es muy intolerante. Entonces, desde que comienza el viaje la tensión es alta y las situaciones son incómodas… De un momento a otro, el carro se les descompone a mitad de la carretera y terminan en un momento inesperado con consecuencias que no saben cómo van a enfrentar”.

Así que entre ellos comienzan a tomar malas decisiones y empiezan a sacar lo peor el uno del otro. Resalta Rafael que el público podrá encontrar un drama con toques de humor negro y thriller psicológico.

Historias de carretera

En cuanto a los retos que implicó hacer un road trip, confiesa que la historia de la película abarca un periodo de 10 horas, a partir de que los personajes toman la carretera y enfrentan lo que les sucede. “Dependíamos mucho de la luz natural y de poder controlarla de cierta manera para ir contando nuestra historia. Entonces, a ciertas horas del día teníamos que grabar nuestra escenas y al final darle el armado”.

Resalta que también tuvieron la mala suerte de que un huracán pasó por la costa de Puerto Vallarta, justo cuando comenzaron la producción, “prácticamente nuestro primer día de rodaje se fue a la basura porque sólo tuvimos dos horas de Sol y lo demás fue lluvia”.

Además, generalmente cuando hay escenas de coche en circulación, se trabaja con pantalla verde, “pero en nuestro presupuesto no teníamos esa posibilidad, así que tuvimos que grabar las escenas con el carro manejando”, lo cual requirió que Rafael se inventara un sistema para poner la cámara en el cofre y así estar viendo a los actores mientras el carro estaba en movimiento. Hay escenas en Guadalajara y en la carretera de El Arenal.

La cinta se pudo ver el año pasado, en noviembre del 2022 con audiencia en la Gran Fiesta del Cine Mexicano.

Además, el filme ha ganado varios galardones. En el Athens International Monthly Art Film Festival obtuvo el premio como Mejor película, también ha sido reconocida en los New York Neorealism Film Awards como Mejor película; Mejor cinta en New York Movie Awards; en India en los Golden Fern Film Awards ganó como Mejor película; en los New York Cinematography AWARDS (NYCA) obtuvo el premio en dirección de fotografía y en el Jaisalmer International Film Festival también ganó como Mejor cinta.

También ha estado en selecciones oficiales como el T.I.F.A. Tietê International Film Awards, Florence Film Awards, New York Istanbul Short Film Festival, Bridge Fest y Symbiotic Film Festival.

Rafael Altamira, es el director de “Carretera 15”, durante el rodaje. ESPECIAL

Sobre el director

Rafael Altamira es un director originario de Cabo San Lucas, quien ha pasado gran parte de su vida en Guadalajara. Dirigió los cortometrajes “Plantae” (2015) y “Sí existimos” (2018). En 2020 escribió, dirigió y produjo su ópera prima “When You Are Gone”, un thriller psicológico. El filme fue premiado como Mejor película en el San Diego Movie Awards. Posteriormente, dirigió “Who Speaks Love”, una comedia romántica.

Toma nota

“Carretera 15” se rodó a finales de 2021, en sólo 10 días y únicamente con cuatro personajes y un auto en pantalla. La historia de esta cinta está situada en 1989.



